«Омікрон» наближається до України: новий штам зафіксували у сусідній країні
Пацієнтка перебуває в ізоляції та почувається добре
Польські медики підтвердили перший випадок інфікування штамом «Омікрон» у громадянки однієї з африканських країн. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я Польщі.
«Ми підтверджуємо виявлення вірусу варіанту «Омікрон» від санітарно-епідеміологічної станції у Катовіце.
Як пояснили у міністерстві, штам вдалося виявити у 30-річної громадянки Лесото.
Potwierdzamy wykrycie wirusa w wersji Omicron przez WSSE Katowice. Mutacja została stwierdzona w próbce pobranej od 30-letniej obywatelki Lesotho. Pacjentka jest w izolatorium i czuje się dobrze. @GIS_gov podjął niezbędne działania.— Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) December 16, 2021
«Пацієнтка перебуває в ізоляції, з нею все добре», – додали у МОЗ Польщі.
Раніше повідомлялося, що «Омікрон» виявили вже у 77 країнах.
Також вчені виявили два незвичайні симптоми нового штаму «Омікрон».
Крім того, мережевий аналітик показав темпи розповсюдження «Омікрону» в світі.