«Омікрон» наближається до України: новий штам зафіксували у сусідній країні

Пацієнтка перебуває в ізоляції та почувається добре

Польські медики підтвердили перший випадок інфікування штамом «Омікрон» у громадянки однієї з африканських країн. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я Польщі.

«Ми підтверджуємо виявлення вірусу варіанту «Омікрон» від санітарно-епідеміологічної станції у Катовіце.

Як пояснили у міністерстві, штам вдалося виявити у 30-річної громадянки Лесото.

Potwierdzamy wykrycie wirusa w wersji Omicron przez WSSE Katowice. Mutacja została stwierdzona w próbce pobranej od 30-letniej obywatelki Lesotho. Pacjentka jest w izolatorium i czuje się dobrze. @GIS_gov podjął niezbędne działania. — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) December 16, 2021

«Пацієнтка перебуває в ізоляції, з нею все добре», – додали у МОЗ Польщі.

Раніше повідомлялося, що «Омікрон» виявили вже у 77 країнах.

Також вчені виявили два незвичайні симптоми нового штаму «Омікрон».

Крім того, мережевий аналітик показав темпи розповсюдження «Омікрону» в світі.

Читайте також: