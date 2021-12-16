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    «Омікрон» наближається до України: новий штам зафіксували у сусідній країні

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    Хворобу виявити у 30-річної громадянки Лесото - «Омікрон» наближається до України: новий штам зафіксували у сусідній країні
    Хворобу виявити у 30-річної громадянки Лесото
    фото з відкритих джерел

    Пацієнтка перебуває в ізоляції та почувається добре

    Польські медики підтвердили перший випадок інфікування штамом «Омікрон» у громадянки однієї з африканських країн. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я Польщі.

    «Ми підтверджуємо виявлення вірусу варіанту «Омікрон» від санітарно-епідеміологічної станції у Катовіце.

    Як пояснили у міністерстві, штам вдалося виявити у 30-річної громадянки Лесото.

    «Пацієнтка перебуває в ізоляції, з нею все добре», – додали у МОЗ Польщі.

    Раніше повідомлялося, що «Омікрон» виявили вже у 77 країнах.

    Також вчені виявили два незвичайні симптоми нового штаму «Омікрон».

    Крім того, мережевий аналітик показав темпи розповсюдження «Омікрону» в світі.

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    Теги: Польща медицина хвороби коронавірус
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    «Омікрон» наближається до України: новий штам зафіксували у сусідній країні