У Львові вперше за майже 20 років трансплантували рогівку ока від посмертного донора

Першим пацієнтом став 69-річний чоловік із Прикарпаття, він мав лише 2-3% зору

Донором для пацієнта став 54-річний чоловік, який помер внаслідок інсульту

У Львівській клінічній лікарні швидкої медичої допомоги трансплантували рогівку ока від посмертного донора, про це повідомив директор медзакладу Олег Самчук. За його словами, таких операції у Львові не проводили майже 20 років, тепер їх відновили.

Так, першим пацієнтом став 69-річний чоловік із Прикарпаття. Він мав катаракту, а після невдалої операції на правому оці три місяці тому взагалі майже перестав бачити. Зір становив лише 2-3%.

Донором для пацієнта став 54-річний чоловік, який помер внаслідок інсульту. Його дружина підписала згоду на донорство і завдяки цьому у вівторок у Львові лікарі пересадили п'ять органів – легені, серце дитині, печінку та нирки. Трансплантацію рогівки, яку тоді теж тоді вилучили, виконали напередодні.

Вона пройшла під керівництвом професора Ігора Новицького. Трансплантацію він виконав спільно з завідувачем обласного офтальмологічного відділення львівської лікарні Мар’яном Сарахманом. Операція тривала годину. Завершилася успішно.

«Перед операцією пацієнт сказав, що дуже хоче бачити, щоб жити повноцінно. Хоче бачити онуків, ходити по гриби і далі грати у футбол», – написав ОЛес Самчук на своїй сторінці у фейсбуці.

Нагадаємо, 21 вересня в Україні вперше пересадили серце дитині. Унікальна операція відбувалася у Львівській лікарні швидкої допомоги. Пацієнтом став 13-річний хлопчик з Волині.

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