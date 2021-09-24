  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус
    Здоров'я

    У Львові вперше за майже 20 років трансплантували рогівку ока від посмертного донора

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Першим пацієнтом став 69-річний чоловік із Прикарпаття, він мав&nbsp;лише 2-3% зору - У Львові вперше за майже 20 років трансплантували рогівку ока від посмертного донора
    Першим пацієнтом став 69-річний чоловік із Прикарпаття, він мав лише 2-3% зору
    Фото: Олег Самчук/Facebook

    Донором для пацієнта став 54-річний чоловік, який помер внаслідок інсульту

    У Львівській клінічній лікарні швидкої медичої допомоги трансплантували рогівку ока від посмертного донора, про це повідомив директор медзакладу Олег Самчук. За його словами, таких операції у Львові не проводили майже 20 років, тепер їх відновили.

    Так, першим пацієнтом став 69-річний чоловік із Прикарпаття. Він мав катаракту, а після невдалої операції на правому оці три місяці тому взагалі майже перестав бачити. Зір становив лише 2-3%.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    У Львові вперше за майже 20 років трансплантували рогівку ока від посмертного донора
    У Львові вперше за майже 20 років трансплантували рогівку ока від посмертного донора
    У Львові вперше за майже 20 років трансплантували рогівку ока від посмертного донора
    фото: Олег Самчук/Facebook

    Донором для пацієнта став 54-річний чоловік, який помер внаслідок інсульту. Його дружина підписала згоду на донорство і завдяки цьому у вівторок у Львові лікарі пересадили п'ять органів – легені, серце дитині, печінку та нирки. Трансплантацію рогівки, яку тоді теж тоді вилучили, виконали напередодні.

    Вона пройшла під керівництвом професора Ігора Новицького. Трансплантацію він виконав спільно з завідувачем обласного офтальмологічного відділення львівської лікарні Мар’яном Сарахманом. Операція тривала годину. Завершилася успішно.

    «Перед операцією пацієнт сказав, що дуже хоче бачити, щоб жити повноцінно. Хоче бачити онуків, ходити по гриби і далі грати у футбол», – написав ОЛес Самчук на своїй сторінці у фейсбуці.

    Нагадаємо, 21 вересня в Україні вперше пересадили серце дитині. Унікальна операція відбувалася у Львівській лікарні швидкої допомоги. Пацієнтом став 13-річний хлопчик з Волині.

    Читайте також: Вперше в Україні лікарі пересадили кістковий мозок дорослому від неродинного донора
    Теги: Львів лікарня чоловік дружина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Львові вперше за майже 20 років трансплантували рогівку ока від посмертного донора