Рада в першому читанні підтримала криміналізацію проявів антисемітизму

Якщо закон ухвалять у цілому, то прояви антисемітизму каратимуться штрафом або обмеженням волі

Законопроєктом передбачається внесення змін до Кримінального кодексу

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт 5110, який передбачає запровадження кримінальної відповідальності за прояви антисемітизму. За відповідне рішення сьогодні проголосували 300 народних депутатів.

Документ пропонує внести зміни до статі 161 Кримінального кодексу, щоб реалізувати положення Закону «Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні».

Якщо закон ухвалять у цілому, то прояви антисемітизму каратимуться штрафом від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Варто зазначити, що у жовтні президент підписав закон щодо протидії антисемітизму. Прояви антисемітизму відповідно до закону:

заклик, приховування або виправдання вбивства;

висловлювання неправдивих відомостей, ненависницьких заяв про осіб єврейського походження;

заперечення Голокосту;

виготовлення та поширення матеріалів з антисемітськими висловлюваннями;

пошкодження, руйнування або осквернення релігійних будівель, інших споруд, що належать особам єврейського походження, єврейським громадам і громадським єврейським організаціям.

Порушення цих вимог, згідно із законом, тягнутиме за собою цивільно-правову, адміністративну та кримінальну відповідальність. Ідеться, зокрема, про право на відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданої особі внаслідок антисемітизму та його проявів.

Нагадаємо, Верховна Рада 22 вересня ухвалила у другому читанні законопроєкт про протидію антисемітизму та його проявам.