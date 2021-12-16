Україна і Pfizer підписали договір на закупівлю ліків проти коронавірусу

Очікується, що використання ліків дозволить не допустити ускладнень, госпіталізацій і смертей пацієнтів із Covid-19 з груп ризику

До закупівлі законтрактовано вже 300 тис. курсів лікарського засобу

Україна підписала договір з компанією Pfizer про умови закупівлі інноваційних ліків «Паксловід» для амбулаторного лікування хворих на Covid-19. Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

За його словами, до закупівлі законтрактовано вже 300 тис. курсів лікарського засобу.

Міністр повідомив, що використання цих ліків дозволить не допустити ускладнень, госпіталізацій і смертей пацієнтів із Covid-19 з груп ризику.

«У листопаді 2021 року виробник цих ліків, компанія Pfizer, оголосила результати клінічних досліджень. При призначенні «Паксловіду» протягом трьох днів після появи симптомів ковіду відбувається скорочення госпіталізацій або смертельних випадків на 89% та на 85%, якщо лікування починати впродовж перших п’яти днів», – сказав Ляшко.

Також глава МОЗ анонсував вихід із «червоної» зони чотирьох областей. За словами Віктора Ляшка, Київська, Житомирська, Сумська та Черкаська області за індикаторами можуть бути виведені з «червоного» рівня епідемічної небезпеки.

Зазначимо, що сьогодні в Україні вийшли з «помаранчевої» зони всі області.

Станом на 16 грудня понад 27 млн щеплень від Covid-19 отримали українці від початку вакцинальної кампанії. Напередодні 142 926 людей вакциновано проти Covid-19. Першу дозу отримало 47 519 людей, повністю імунізовані – 95 407 людей.

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