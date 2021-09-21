МОЗ назвав кількість смертей серед вакцинованих українців

77 з 95 летальних випадків ніяк не пов'язані з вакцинацією, переконують у МОЗ

Розслідування причин 18 смертей триває

В Україні померли 95 осіб, яких раніше вакцинували від коронавірусу, що становить 0,0015% від усіх щеплених. Про це повідомили в Державному експертному центрі МОЗ у відповідь на запит Liga.net.

Стверджується, що 77 летальних випадків ніяк не пов'язані з вакцинацією – це випадкова подія, яка збіглася за часом із проведеним щепленням.

«Причинно-наслідковий зв'язок із проведеною імунізацією відсутній. Це, зокрема, стосується смерті військовослужбовця в смт Чорноморське Лиманського району Одеської області 23 березня і смерті 53-річного лікаря Кам'янко-Дніпровського центру первинної медико-санітарної допомоги 2 квітня», – йдеться в повідомленні.

Розслідування причин інших 18 смертей триває.

Як повідомлялося раніше, 13 вересня на Київщині помер студент трього курсу спеціальності «Філологія» Українського гуманітарного інституту Володимир Сало. У навчальному закладі повідомили, що того ж дня студент вакцинувався від коронавірусу.

Згодом головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що причиною смерті 19-річного студента Українського гуманітарного інституту Володимира Сала стала серцево-легенева недостатність і набряк легенів.

До слова, тим часом у Верховній Раді вакциновані менше за 50% нардепів.

Напередодні у МОЗ повідомили, що майже усі госпіталізовані з коронавірусом в Україні – невакциновані.

Також МОЗ не виключає обов'язкову вакцинацію українців.

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