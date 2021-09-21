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    МОЗ назвав кількість смертей серед вакцинованих українців

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    77 з 95 летальних випадків ніяк не пов'язані з вакцинацією, переконують у МОЗ - МОЗ назвав кількість смертей серед вакцинованих українців
    77 з 95 летальних випадків ніяк не пов'язані з вакцинацією, переконують у МОЗ
    фото: ЕРА

    Розслідування причин 18 смертей триває

    В Україні померли 95 осіб, яких раніше вакцинували від коронавірусу, що становить 0,0015% від усіх щеплених. Про це повідомили в Державному експертному центрі МОЗ у відповідь на запит Liga.net.

    Стверджується, що 77 летальних випадків ніяк не пов'язані з вакцинацією – це випадкова подія, яка збіглася за часом із проведеним щепленням.

    «Причинно-наслідковий зв'язок із проведеною імунізацією відсутній. Це, зокрема, стосується смерті військовослужбовця в смт Чорноморське Лиманського району Одеської області 23 березня і смерті 53-річного лікаря Кам'янко-Дніпровського центру первинної медико-санітарної допомоги 2 квітня», – йдеться в повідомленні.

    Розслідування причин інших 18 смертей триває.

    Як повідомлялося раніше, 13 вересня на Київщині помер студент трього курсу спеціальності «Філологія» Українського гуманітарного інституту Володимир Сало. У навчальному закладі повідомили, що того ж дня студент вакцинувався від коронавірусу.

    Згодом головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що причиною смерті 19-річного студента Українського гуманітарного інституту Володимира Сала стала серцево-легенева недостатність і набряк легенів.

    До слова, тим часом у Верховній Раді вакциновані менше за 50% нардепів.

    Напередодні у МОЗ повідомили, що майже усі госпіталізовані з коронавірусом в Україні – невакциновані.

    Також МОЗ не виключає обов'язкову вакцинацію українців.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я смерть українці Україна щеплення вакцинація коронавірус
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    МОЗ назвав кількість смертей серед вакцинованих українців