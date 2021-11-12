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    СБУ викрила в Києві «типографію», де штампували фальшиві Covid-документи (фото)

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    СБУ викрила в Києві «типографію», де штампували фальшиві Covid-документи (фото)
    СБУ викрила в Києві «типографію», де штампували фальшиві Covid-документи (фото)
    СБУ викрила в Києві «типографію», де штампували фальшиві Covid-документи (фото)
    СБУ викрила в Києві «типографію», де штампували фальшиві Covid-документи (фото)
    СБУ викрила в Києві «типографію», де штампували фальшиві Covid-документи (фото)
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    Злочинці щодня виготовляли до 20 підробок

    Співробітники Служби безпеки України викрили у столиці масштабну схему з підробки сертифікатів про вакцинацію та результатів ПЛР-тестування. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

    Виготовлення підроблених документів організували троє мешканців Київщини. Зловмисники запустили цілу «типографію», яка щодня виготовляла до 20 підробок. Під «офіс» вони орендували дві квартири в Києві.

    Схема проіснувала майже рік. За попередніми підрахунками, її місячні обороти сягали 3 млн грн.

    За даними слідства, ділки шукали клієнтів через спеціально створений телеграм-канал. Після отримання заявки вони вносили в «документ» персональні дані та друкували фальшивку. Готові замовлення надсилали через популярні поштові сервіси.

    Для надання підробкам достовірного вигляду зловмисники наносили на них QR-код, який після зчитування переводив на фіктивний сайт медичного закладу.

    Вартість фейкового ПЛР-тесту становила 750 грн, а сертифікату про вакцинацію – 4,5 тис. грн.

    Під час обшуків, проведених за адресами розташування підпільної типографії та мешкання зловмисників, виявлено і вилучено:

    • комп’ютери та оргтехніку для друку підробок з доказами протиправної діяльності;
    • печатки та штампи медичних закладів;
    • бланки суворої звітності медичних установ;
    • мільйон гривень готівкою.

    Викриття схеми проводили співробітники Управління СБУ у Дніпропетровській області.

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    Теги: СБУ Київ кримінал Київщина вакцинація коронавірус
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    СБУ викрила в Києві «типографію», де штампували фальшиві Covid-документи (фото)