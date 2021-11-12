СБУ викрила в Києві «типографію», де штампували фальшиві Covid-документи (фото)
Злочинці щодня виготовляли до 20 підробок
Співробітники Служби безпеки України викрили у столиці масштабну схему з підробки сертифікатів про вакцинацію та результатів ПЛР-тестування. Про це повідомляє пресцентр СБУ.
Виготовлення підроблених документів організували троє мешканців Київщини. Зловмисники запустили цілу «типографію», яка щодня виготовляла до 20 підробок. Під «офіс» вони орендували дві квартири в Києві.
Схема проіснувала майже рік. За попередніми підрахунками, її місячні обороти сягали 3 млн грн.
За даними слідства, ділки шукали клієнтів через спеціально створений телеграм-канал. Після отримання заявки вони вносили в «документ» персональні дані та друкували фальшивку. Готові замовлення надсилали через популярні поштові сервіси.
Для надання підробкам достовірного вигляду зловмисники наносили на них QR-код, який після зчитування переводив на фіктивний сайт медичного закладу.
Вартість фейкового ПЛР-тесту становила 750 грн, а сертифікату про вакцинацію – 4,5 тис. грн.
Під час обшуків, проведених за адресами розташування підпільної типографії та мешкання зловмисників, виявлено і вилучено:
- комп’ютери та оргтехніку для друку підробок з доказами протиправної діяльності;
- печатки та штампи медичних закладів;
- бланки суворої звітності медичних установ;
- мільйон гривень готівкою.
Викриття схеми проводили співробітники Управління СБУ у Дніпропетровській області.