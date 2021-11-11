Скільки українців повністю вакциновані. Останні дані від Головного санітарного лікаря

«Понад 30% українців завершили курс вакцинації проти Covid-19», – Ігор Кузін

За останній час Україна вийшла на перші позиції за темпами вакцинації у світі і таким чином уже 8 млн населення пройшли повний курс щеплення від коронавірусу. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

«Одну дозу отримали близько 11,6 млн людей, дві дози – 8 млн людей. Безумовно, ми порівнюємо ці цифри з іншими країнами світу, і Україна, відверто, не є лідером з вакцинації. Це дійсно сумна новина для нас усіх. Але є позитивний момент: за останні декілька тижнів наші темпи вакцинації вийшли на перші позиції у світі. І на сьогодні понад 30% населення відповідно до планів дорожньої карти завершили курс вакцинації від Covid-19», – зазначив лікар.

Кузін уточнив, що на сьогодні найбільше вакциновано працівників сфери освіти, а найгірше роблять щеплення люди у віці за 60. «Зараз близько 86% працівників сфери освіти вакциновано, 85% медичних працівників, у випадку деяких центральних органах виконавчої влади маємо 90-92% вакцинованих. Якщо говорити про людей пенсійного віку, то ситуація не така райдужна. Громадяни віком 60 і більше років вакциновані в середньому десь на 20-25%, і чим старший вік, тим менший відсоток вакцинованих. Наприклад, лише 17% людей віком 70 і більше років вакциновані», – уточнив фахівець .

Також головний лікар країни розповів, яким чином формуються дані статистики і наскільки їм можна довіряти, враховуючи велику кількість підроблених довідок про вакцинацію. «Ми використовуємо декілька джерел інформації. Насамперед, наприкінці кожного дня з кожного району, із кожної мобільної бригади, з кожного центру вакцинації до нас надходить інформація про кількість проведених щеплень. Ми щодня бачимо кількість вакцин, яка була використана. Тобто бачимо потенційну різницю між використанням вакцини та між проведеними щепленнями. Також бачимо, скільки відповідних записів було внесено до електронної системи охорони здоров’я. Останнє, напевно, є найважливішим, бо внесення факту щеплення до електронної системи охорони здоров’я є вже юридично підтвердженим фактом проведеної вакцинації. І внесення неправдивих даних або, наприклад, генерація, підробка сертифіката – це вже кримінальне правопорушення. Інколи спостерігаємо чисто людську помилку у внесенні даних, такі помилки виправляються. Але здебільшого не спостерігаємо якихось суттєвих або системних підтасувань», – зазначив Кузін.

До слова, Верховна Рада посилила відповідальність за використання підроблених сертифікатів. Більшою мірою покарання стосуватиметься тих, хто «липові» довідки виготовляє та продає, але й ті, хто їх купує, відповідатимуть також.

Також повідомлялося, що ВООЗ допускає щорічну модифікацію вакцин від Covid-19.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я схвалила екстрене застосування індійської вакцини Covaxin проти коронавірусу. Препарат фармацевтичної компанії Bharat Biotech дозволено для вакцинації осіб віком від 18 років

Додамо, що вакцина від компанії Moderna виявилась ефективною проти інфікування штамом коронавірусу «Дельта». Насамперед ефективність проти госпіталізації та смерті становить 96,1%.