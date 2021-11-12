Як Україні рятувати вакцину від утилізації

На кінець травня у нас вакцинувалися лише 71 тисяча осіб. Але вони могли б отримати й третю дозу

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Утилизировать или разрешить бустер AstraZeneca?

На утро 12 ноября, на остатках 927 тыс доз вакцины AstraZeneca.

До конца срока годности вакцины осталось 20 дней. Первые дозы колят со скоростью 11 тыс в день. Итого может будет использовано 220 тыс. Вторые дозы ожидают порядка 600 тыс, но с учетом временного окна на эту партию попадет порядка 500 тыс. В реальности придет 450 тыс, а может и меньше. Таким образом у нас остается 200-250 тыс доз которые будут утилизированы.

1 ноября, уже истек срок годности у 640 тыс доз AstraZeneca, и я считаю это непозволительное расточительство и не эффективное использование вакцины.

Предлагаю эти вакцины разрешить к использованию в качестве бустера (3 прививки) для некоторых категорий граждан (никакой принудиловки, речь про разрешение к использованию, кто хочет, пусть идет на вакцинацию)

Обратимся к опыту Великобритании.

Рекомендации по применению вакцины выдает JCVI – Joint Committee on Vaccination and Immunisation. Это аналог нашей НТГЕИ – Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики.

Далее NHS – это National Health Service, это аналог нашей системы здравоохранения (больницы, семейные врачи и т.д.) начинает использовать рекомендации JCVI или не начинает.

Так вот. NHS выдал разрешение на использование третьей (бустерной) дозы вакцины в виде 1 (третьего) укола.

Кому разрешено делать?

люди от 50 лет и старше

люди, которые живут и работают в домах престарелых

передовые медицинские и социальные работники

люди в возрасте 16 лет и старше с заболеванием, которое подвергает их высокому риску серьезного заболевания COVID-19

люди в возрасте 16 лет и старше, которые являются основными лицами, осуществляющими уход за людьми из группы высокого риска COVID-19

люди в возрасте от 16 лет и старше, живущие с кем-то, кто с большей вероятностью заразится инфекциями (например, кто-то, у кого есть ВИЧ, перенес трансплантат или проходит определенные методы лечения рака, волчанки или ревматоидного артрита)

Беременные люди, относящиеся к одной из подходящих групп, также могут получить ревакцинацию.

Какой срок после окончания полного курса вакцинации должен пройти?

Не менее 6 месяцев после второй прививки

Какими вакцинами разрешено делать бустер?

Основной акцент они делают на Pfizer и Moderna, не зависимо от того какая вакцина была использована для 1 и 2 привики, НО так же разрешено использование и AstraZeneca. Что очень важно в нашем вопросе.

К концу мая, у нас в стране закончили курс вакцинации очень мало людей, всего 21 тыс человек AstraZeneca и 50 тыс Pfizer, всего 71 тыс человек. У них в конце ноября как раз истечет 6 месячный срок. Но все дело в том что в этой группе люди которые наиболее подвержены риску. Это медработники и пенсионеры 70-80 лет и старше.

Для того что-бы эффективно использовать остатки AstraZeneca, думаю можно сократить незначительно интервал с 6 месяцев, например до 5,5 месяцев или 5 месяцев. Не будет в этом ничего ужасного. И тогда наши люди из групп риска смогут получить бустеры.

Конечно рекомендации будет принимать НТГЕИ, а утверждать МОЗ. Тут слово за профильными специалистами из НТГЕИ. Я всего лишь высказываю свое мнение. Но я не могу спокойно смотреть когда вакцину просто тупо утилизируют из-за тупых и неэффективных управленческих решений наших чиновников, которые все лето занимались великим будивныцтвом, и сьемкой видосов. Вместо популяризации вакцинации.

По-этому прошу расшарить этот пост, для того, что-бы наши чиновники начали шевелиться, и не допустить утилизации еще одной крупной партии вакцины.

Много граждан ждет разрешения на бустер. Этих граждан не нужно уговаривать, они сами оценивают все риски. От чиновников требуется только разрешение.

Джерело: блог Євген Істребіна

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