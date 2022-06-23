Covid повертається? У Європі зростає кількість нових заражень хворобою

У Європейських країнах прослідковуються спалахи Covid-19

У європейських країнах спостерігається значне збільшення випадків Covid-19, що викликає побоювання щодо нової глобальної хвилі захворювання, оскільки починається літній сезон подорожей, пише CNN.

За даними проєкту «Наш світ в даних» (OWID) в Оксфордському університеті, який відстежує пандемію, кількість заражень зростає в багатьох країнах, включаючи Португалію, Німеччину, Францію, Грецію, Австрію, Італію, Швейцарію та Іспанію.

Нові дослідження показали, що субваріанти Omicron BA.4 і BA.5 мають перевагу в зростанні порівняно з попередніми варіантами хвороби і, здається, добре ухиляються від імунної системи. Іншими словами, ні попередні інфекції, ні вакцини не забезпечують особливо сильного захисту від штаму, тому вони стають домінуючими. BA.4 і BA.5, схоже, не призводять до більш важких захворювань, але, як і в попередніх хвилях, збільшення випадків може призвести до зростання госпіталізацій і смертей, зазначає Європейський центр з профілактики та контролю захворювань.

Потенційний вплив BA.5, найбільш очевидний у Португалії, де він спричинив значне зростання заражень Covid-19. Зараз цей сплеск, схоже, вийшов на плато, але все ще вище, ніж в інших країнах. У вівторок країна реєструвала в середньому 1332 нових випадки на мільйон людей протягом попередніх семи днів – п’ятий найвищий рівень нових випадків у світі.

Кількість людей у лікарнях у Португалії –1896 – майже така ж висока, як і під час первинної хвилі Omicron у січні. За даними Національного інституту здоров’я Португалії (INSA), BA.5 став домінуючим штамом у країні в травні, незабаром після того, як його вперше виявили в кінці березня. Станом на 5 червня на нього припадало 84% усіх інфікованих Covid.

У Франції з початку місяця кількість нових випадків на мільйон людей зросла майже втричі, а кількість госпіталізацій зростає вперше з початку квітня. За даними агентства громадського здоров’я Santé Publique France, у його останньому оновленні рівень BA.5 зріс до 24% секвенованих випадків за тиждень 6 червня в порівнянні з 18% тижнем раніше.

За даними Управління національної статистики (ONS) у Великобританії, де різко зростає кількість випадків захворювання та госпіталізації, початок нової хвилі також, схоже, викликаний BA.4 і BA.5. За даними Британського медичного журналу (BMJ), останні дані ONS, оприлюднені 17 червня, показали, що кількість заражень Covid зросла на 43% у порівнянні з тижнем раніше.

Раніше стало відомо, що ВООЗ планує відновити розслідування походження Covid-19. Для цього Всесвітня організація охорони здоров’я створює нову групу – Міжнародну наукову консультативну групу з походження нових патогенів (SAGO) – для розслідування походження коронавірусу. Дослідження спрямоване на збір стандартизованих даних про коронавірус по всьому світу.

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