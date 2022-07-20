Захворюваність на Covid-19 у Сполученому Королівстві зросла майже на 30%

Рекордний рівень захворюваності у Великій Британії зафіксували у березні

Кількість людей з позитивним тестом на Covid-19 у Сполученому Королівстві зросла на 29% до майже 3,5 мільйона. Про це повідомляє SkyNews.

За даними Управління національної статистики (ONS), в Англії за тиждень до 6 липня коронавірус захворіли на 2 873 600 людей.

Також у Шотландії було 334 000 випадків, в Уельсі - 183 500, а в Північній Ірландії - 107 600.

Загальний рейтинг є найбільшим з середини квітня і на 29% більший ніж минулого тижня. Рекордний рівень Великобританії в 4,9 мільйона, зареєстрований на кінець березня.

Нагадаємо, Голова Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебрейєсус закликав уряди країн світу повернути масковий режим, оскільки кількість смертей від Covid-19 зростає.

Він наголосив, що «необхідно застосувати перевірені заходи», такі як носіння масок, покращена вентиляція приміщень, дотримання протоколів тестування та лікування.

Тим часом у європейських країнах спостерігається значне збільшення випадків Covid-19, оскільки починається літній сезон подорожей.

Раніше стало відомо, що ВООЗ планує відновити розслідування походження Covid-19. Для цього Всесвітня організація охорони здоров’я створює нову групу – Міжнародну наукову консультативну групу з походження нових патогенів (SAGO) – для розслідування походження коронавірусу. Дослідження спрямоване на збір стандартизованих даних про коронавірус по всьому світу.