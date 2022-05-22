МОЗ пояснює, які обмеження Covid-19 скасували під час війни
У відомстві розповіли, що повномасштабна війна вплинула на протиепідемічні заходи
Повномасштабна війна в Україні вплинула і на карантинні обиеження введені через епідемію коронавірусу. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
У Міністерстві охорони здоров'я детально розповіли, які особливості карантину діють на час воєнного стану.
Як змінились карантинні норми:
- скасовано рівні епідбезпеки в областях;
- масковий режим має виключно рекомендаційний характер;
- скасовано необхідність мати Covid-сертифікат для відвідування закладів;
- призупинено відсторонення працівників, яких відсторонили від роботи через відсутність щеплення від Covid-19;
- для поїздки між регіонами України не потрібні Covid-документи.
Також у МОЗ просять не створювати додаткове навантаження для лікарів, які часто перевантажені через військові дії.
«Як і до 24 лютого, так і зараз закликаємо не створювати додаткове навантаження на лікарів, які вже третій рік працюють на фронті: спершу лікуючи хворих на Covid-19, а зараз – рятуючи поранених внаслідок бойових дій», – йдеться у повідомленні.
Окрім того, медики закликають не забувати носити захисні маски та уникати скупчення людей.
Як лікувати коронавірус під час війни
Війна в Україні відсторонила Covid-19 на другий план. Однак, він досі не зник. Українці продовжують хворіти та потребують лікування. Тому варто знати, як діяти у такій ситуації в воєнний стан:
- якщо ви були змушені переїхати в інший, більш безпечний регіон України, то ви можете розраховувати на безоплатне лікування у медичних закладах. Немає різниці, чи є у вас декларація з лікарем, чи ні;
- При перших симптомах, зверніться до лікаря, з яким уклали декларацію;
- Якщо у вас немає зв’язку з вашим лікарем, то ви можете звернутися до будь-якого центру надання первинної медичної допомоги за місцем перебування;
- У сімейного лікаря, терапевта чи педіатра можна отримати консультації щодо лікування легкої форми Covid-19. А пацієнти із підозрою на коронавірусну хворобу можуть пройти тестування;
- Якщо у пацієнта погіршився стан здоров’я, потрібно телефонувати на 103.
Також у закладі, який визначений для госпіталізації пацієнтів з коронавірусом, пацієнту нададуть усю необхідну допомогу та ліки, які входять в затверджений протокол лікування Covid-19 та Нацперелік.