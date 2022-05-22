МОЗ пояснює, які обмеження Covid-19 скасували під час війни

У відомстві розповіли, що повномасштабна війна вплинула на протиепідемічні заходи

Повномасштабна війна в Україні вплинула і на карантинні обиеження введені через епідемію коронавірусу. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

У Міністерстві охорони здоров'я детально розповіли, які особливості карантину діють на час воєнного стану.

Як змінились карантинні норми:

скасовано рівні епідбезпеки в областях;

масковий режим має виключно рекомендаційний характер;

скасовано необхідність мати Covid-сертифікат для відвідування закладів;

призупинено відсторонення працівників, яких відсторонили від роботи через відсутність щеплення від Covid-19;

для поїздки між регіонами України не потрібні Covid-документи.

Також у МОЗ просять не створювати додаткове навантаження для лікарів, які часто перевантажені через військові дії.

«Як і до 24 лютого, так і зараз закликаємо не створювати додаткове навантаження на лікарів, які вже третій рік працюють на фронті: спершу лікуючи хворих на Covid-19, а зараз – рятуючи поранених внаслідок бойових дій», – йдеться у повідомленні.

Окрім того, медики закликають не забувати носити захисні маски та уникати скупчення людей.

Як лікувати коронавірус під час війни

Війна в Україні відсторонила Covid-19 на другий план. Однак, він досі не зник. Українці продовжують хворіти та потребують лікування. Тому варто знати, як діяти у такій ситуації в воєнний стан:

якщо ви були змушені переїхати в інший, більш безпечний регіон України, то ви можете розраховувати на безоплатне лікування у медичних закладах. Немає різниці, чи є у вас декларація з лікарем, чи ні;

При перших симптомах, зверніться до лікаря, з яким уклали декларацію;

Якщо у вас немає зв’язку з вашим лікарем, то ви можете звернутися до будь-якого центру надання первинної медичної допомоги за місцем перебування;

У сімейного лікаря, терапевта чи педіатра можна отримати консультації щодо лікування легкої форми Covid-19. А пацієнти із підозрою на коронавірусну хворобу можуть пройти тестування;

Якщо у пацієнта погіршився стан здоров’я, потрібно телефонувати на 103.

Також у закладі, який визначений для госпіталізації пацієнтів з коронавірусом, пацієнту нададуть усю необхідну допомогу та ліки, які входять в затверджений протокол лікування Covid-19 та Нацперелік.