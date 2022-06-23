Covid-19. І знову здрастуйте!

Кількість випадків зараження коронавірусом зростає у більшості країн Європи

В європейських країнах спостерігається значне збільшення випадків Covid-19, яке викликає побоювання щодо нової глобальної хвилі захворювання. За даними проєкту Оксфордського університету «Наш світ в даних», який відстежує пандемію, кількість заражень зростає в багатьох країнах, зокрема Португалії, Німеччині, Франції, Греції, Австрії та інших державах.

Те, що нова хвиля захворюваності накриває Європу саме зараз особливо тривожно: починається літній сезон подорожей – отже, вірус може поширюватися швидко у різні країни.

Домінуючим штамом нині є BA.5, ще певна частина випадків зараження припадає на ВА.4 – це підваріанти омікрона. Згідно з даними Європейського центру з профілактики та контролю захворювань (ECDC), як BA.4, так і BA.5 довели свою здатність уникати опору імунітету, незалежно від того, чи він отриманий природним шляхом через інфекцію або через щеплення.

Найближчим часом число смертельних випадків зростатиме, вважає Крістан Шнайдер — професор математики Університету Мітвайда в Саксонії, чия дослідницька спрямованість – це моделювання епідеміологічних процесів.

На думку науковця, зняття вимог щодо носіння маски в приміщенні фактично по всій Європі було помилкою. «І ще я вважаю неправильним, що тестування зараз практично не проводиться, наприклад, у школі чи на роботі. Припускаю, що у Португалії хвиля стала очевидною лише тоді, коли були протестовані пацієнти із симптомами. І їх було багато. В даний час тестів проводиться так само мало, як і більше двох років тому», – зазначає професор.

Крім того, Шнайдер прокоментував, чому, скажімо, у Португалії рівень смертності сильно варіюється: так, 14 червня було зареєстровано 176 смертей, в інші дні – нуль. «Ми бачимо цю тенденцію в усьому світі. Щоденний моніторинг здійснюється погано. Але можна передбачити, що смертність зростатиме. Приміром, у Німеччині буде близько 300 смертей на день під час хвилі BA.5. Востаннє таке було у квітні», – зазначив фахівець.

Португалія

У цій країні чітко простежується новий спалах захворюваності з середини червня.

Сплеск захворюваності у Португалії очевидний

Фото minfin.com.ua

ЗМІ називають три ключові причини сплеску захворюваності в Португалії. Перша – різке і повне зняття карантинних обмежень. Кількість зафіксованих випадків одразу ж почала зростати саме у туристичних місцях: Лісабон, Порту та регіон Алгарве. Всесвітня організація охорони здоров’я назвала скасування обмежень «занадто різкими». Друга причина – це відносно немолоде населення країни, середній вік – 46,2 роки.

Третя – поява нових варіантів вірусу та їхні особливості. До слова, у зволіканні вакцинацією країну звинуватити не можна: ще у жовтні 2021 року газета New York Times повідомила, що в Португалії «нема кому робити щеплення»: близько 87,2% населення завершили первинний протокол вакцинації, тоді як 65,3% також отримали бустерну дозу.

Франція

Національний координатор з питань вакцинації Ален Фішер підтвердив, що Франція зіткнулася з новою хвилею коронавірусної інфекції. Він також зазначив, що виступає за відновлення обов’язкового носіння масок у громадському транспорті.

«Наразі питання таке: яку інтенсивність має ця хвиля?» — додав Фішер.

Від початку червня число інфікованих у Франції виросло вдвічі

Фото minfin.com.ua

Як правило, між фіксацією збільшення випадків захворюваності на коронавірус та різким збільшенням госпіталізацій минає близько двох тижнів.

«На жаль, ми знову починаємо бачити поступове збільшення серед пацієнтів переважно літніх людей. В основному – це ті, хто не отримав четверту дозу вакцини», – пояснює інфекціоніст Бенджамін Давідо.

Німеччина

У Німеччині знову поширюється Covid-19. Медичні експерти побоюються, що Німеччина не буде готова до повернення вірусу з новою силою.

Міністр охорони здоров'я Карл Лаутербах вже заявив про «літню хвилю» інфекції, що охопила країну. «Це, на жаль, стало фактом», – сказав він.

Німецькі медики побоюються, що восени коронавірус накриє країну новою потужною хвилею

Фото minfin.com.ua

У Twitter Лаутербах закликав людей зробити четверте щеплення та запропонував носити маски в закритих приміщеннях.

«Наразі ніхто не може сказати, чи омікрон продовжуватиме домінувати восени та взимку; чи буде домінувати його нешкідливий варіант або той, що викликає серйозні випадки», – зазначив він у заяві, в якій критикував протидію пандемії на рівні держави та окремих федеральних земель, зокрема, скасування карантинних обмежень з 25 травня.

Міністр охорони здоров'я Карл Лаутербах закликав людей зробити четверте щеплення та запропонував носити маски в закритих приміщеннях

Фото: DW

Зазначимо також, що середній вік населення Німеччини – 46,6 років: частка літніх людей у Німеччині значна, а саме вони потрапляють до групи ризику щодо коронавірусної хвороби.

Греція

У Греції кількість хворих на Covid-19 зростає з середини червня. Ця країна є чи не найпопулярнішою точкою світу цього року. Навіть американські авіакомпанії повідомляють про «забиті» літаки, це при тому, що США запустили додаткові рейси до Греції. Аеропорти Греції перевантажені, персонал намагається впоратися з потоком людей, які протікають через контрольно-пропускні пункти. При цьому карантинні заходи були скасовані, тому довідки про вакцинацію та тести на Covid-19 не потрібні.

Це насторожує – з огляду на високу заразність омікрона.

Крива кількості зафіксованих випадків захворюваності іде вгору

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Після двох років фактичного закриття країни для туристів через припинення міжнародного авіасполучення, Греція спостерігає, як туристи повертаються, при цьому в кількості, близькій до рекордного 2019 року. Банк Греції повідомив, що кількість туристів, які відвідали країну у перші чотири місяці 2022 року становить 86,6% від тих, що були в 2019 році, і що середня вартість поїздки зросла на 20,3%. Дедалі більше людей також обирають елітні курорти.

Австрія

Ще одна з європейських країн демонструє різкий сплеск захворюваності: як і у Франції, число зафіксованих випадків з 1 червня виросло вдвоє.

В Австрії скасували карантинні заходи – і підвищеня рівня захворюваності не змусило довго чекати на себе

Фото minfin.com.ua

Нагадаємо, з 1 червня країна скасувала вимогу щодо обов’язкового носіння захисних масок у громадському транспорті та закладах торгівлі. Решта обмежень була скасована ще у кінці квітня.

«Вимога буде призупинена на три місяці з 1 червня, але залишиться чинною в лікарнях і будинках для літніх людей», – зазначали тоді в уряді.

При цьому в уряді Австрії не виключили, що повернення до носіння масок може відбутися восени, що залежатиме від рівня поширення коронавірусної інфекції.

Наталія Сокирчук, «Главком»