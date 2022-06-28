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    Здоров'я

    Другу дозу вакцини від Covid-19 не отримали близько 700 тис. українців

    Нині в Україні майже 10 млн доз COVID-вакцин виробництва компаній Pfizer і Sinovac - Другу дозу вакцини від Covid-19 не отримали близько 700 тис. українців
    Нині в Україні майже 10 млн доз COVID-вакцин виробництва компаній Pfizer і Sinovac

    Завершили базовий курс вакцинації понад 15 млн українців

    Другу дозу вакцини від коронавірусу Covid-19 станом на 26 червня не отримали 689 тисяч українців, а бустерні щеплення не зробили понад 14 млн осіб. Про це сказав головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, повідомляє МОЗ.

    За його словами, за останні чотири місяці середня кількість щеплень становить близько чверті мільйона на місяць.

    Загалом першу дозу отримали 15,9 млн осіб, завершили базовий курс вакцинації 15,2 млн українців, тоді як отримали бустерне щеплення 1,4 млн осіб.

    МОЗ зазначає, що медична інфраструктура з вакцинації дозволяє робити щеплення всім, хто цього потребує, у відносно безпечних регіонах.

    Зокрема, за минулий тиждень працювало близько 2 500 пунктів щеплення та 109 центрів масової вакцинації. Щеплювали українців 463 мобільні бригади.

    Нині в Україні майже 10 млн доз вакцин від Covid-19 виробництва компаній Pfizer (Cominarty) і Sinovac (CoronaVac).

    Тим часом у європейських країнах спостерігається значне збільшення випадків Covid-19, оскільки починається літній сезон подорожей.

    Раніше стало відомо, що ВООЗ планує відновити розслідування походження Covid-19. Для цього Всесвітня організація охорони здоров’я створює нову групу – Міжнародну наукову консультативну групу з походження нових патогенів (SAGO) – для розслідування походження коронавірусу. Дослідження спрямоване на збір стандартизованих даних про коронавірус по всьому світу.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Другу дозу вакцини від Covid-19 не отримали близько 700 тис. українців