День кавуна: кому корисна ця ягода, а кому її їсти не можна

Якщо вживати кавун у великій кількості, він може викликати проблеми з травленням

Дієтологиня розповіла, чим загрожує переїдання кавуном

Сезон кавунів – у розпалі. Крім того, сьогодні, 3 серпня, у світі відзначають День кавуна. Завдяки високому вмісту води і корисних елементів кавун вважається дієтичним продуктом. Проте і зловживати кавунами не слід. Про користь і протипоказання до вживання кавуна розповіла у своєму Telegram дієтолог-психолог Альона Коготкова.

Корисні властивості кавуна

Кавун на 92% складається з води. Високий рівень вмісту води є однією з причин, за якою фрукти і овочі допомагають відчувати тривалий час наповненість у шлунку. Поєднання води і клітковини (харчових волокон) подовжує відчуття ситості.

У кавуні міститься велика кількість антиоксидантів, таких як:

Вітамін С

Каротиноїди: рослинні сполуки, що включають альфа-каротин і бета-каротин, які організм перетворить в вітамін A

Кукурбітацин E: рослинне з'єднання, що володіє антиоксидантною і протизапальною властивостями.

Сприяє покращенню здоров'я серця, завдяки вмісту корисних сполук:

Лікопен – дослідження показують, що лікопен може допомогти знизити рівень холестерину і артеріального тиску. Він також може допомогти запобігти окисленню холестерину.

Цитрулін – амінокислота, яка може збільшити рівень оксиду азоту в організмі, який допомагає розширювати кровоносні судини, що сприяє зниженню артеріального тиску.

Кавун сприяє зниженню запалення і окисного стресу. Лікопен і вітамін C, які містяться в кавуні, є протизапальними антиоксидантами. Може допомогти полегшити біль в м'язах за рахунок дії того ж цитруліну.

Кавун корисний для шкіри і волосся. Вітамін C допомагає організму виробляти колаген – білок, який підтримує еластичність шкіри і надає волоссю силу.

Вітамін A також важливий для здорової шкіри, оскільки він допомагає створювати і відновлювати клітини шкіри. Лікопен і бета-каротин можуть допомогти захистити шкіру від сонячних опіків.

Кавун, багатий водою і клітковиною і може допомогти з нормалізацією функції кишківника.

Побічні ефекти при надмірному вживанні кавуна

Якщо вживати кавун у великій кількості, він може викликати проблеми з травленням, такі як діарея, здуття живота, метеоризм, гази та інше.

Може підвищити рівень глюкози. Має високий глікемічний індекс 72, а значить, може підвищити рівень цукру в крові. Якщо у вас діабет, вам слід проконсультуватися з лікарем, перш ніж вживати його на щоденній основі або у великій кількості.

Може збільшити ризик розвитку запалення печінки. Не рекомендується поєднувати кавун з алкоголем. Високий рівень лікопену може взаємодіяти з алкоголем, що також викликає запалення печінки.

Може викликати надмірну гідратацію або водну інтоксикацію. Вживання кавуна у великій кількості може викликати інтоксикацію водою, що призводить до гіпонатріємії (низького рівня натрію в крові). Якщо надмірна кількість води не виводиться з організму, це може привести до набряків, виснаження, ослаблення функції нирок і т.д.

Може викликати проблеми з серцево-судинною системою.Кавун містить калій. Його надмірне споживання може привести до серцево-судинних проблем, таким як аритмія серця, низька частота пульсу і ін.

100 грамів кавуна містять близько 30 калорій. З огляду на, що це в основному вода, здоровій людині безпечно з'їдати навіть 500 грамів. Але тут як і в усьому – потрібно знати міру.

Нагадаємо, гуртова ціна на перші українські кавуни – 8-15 гривень за кілограм. Залежить від сорту, об'єму партій та якості. Вартість зараз на 20 відсотків вища, ніж торік. Уся плодоовочева група цього року затримується від одного до двох тижнів через холодну першу половину весни.

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