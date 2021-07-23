Сезон кавунів: стали відомі ціни на ринках України

В Україні розпочався сезон ґрунтових кавунів

На ринки завезли херсонські кавуни за 15 грн/кг. У супермаркетах розпродують вирощені під плівкою в середньому за 17 грн/кг. Також торгують кавунами з Азербайджану. Коштують вони 17,95 грн/кг.

Ціна щодня падатиме, кажуть продавці. Люди почали активніше купувати, не так бояться, як ще тиждень тому. Про це пише Gazeta.ua.

«Гуртова ціна на перші українські кавуни – 8-15 гривень за кілограм. Залежить від сорту, об'єму партій та якості. Вартість зараз на 20 відсотків вища, ніж торік. Уся плодоовочева група цього року затримується від одного до двох тижнів через холодну першу половину весни. За тиждень ціни можуть зрівнятися з показниками минулого року», – розповів Олександр Хорєв, керівник проєкту «АПК-інформ: овочі і фрукти».

За словами експерта, погода сприяє дозріванню баштанних.

«Зараз стабільно високі температури, суха спекотна погода. Це ідеально для дозрівання баштанних, набирання ваги та смакових якостей. До якої граничної ціни впаде вартість, сказати поки важко. Регулятором буде експорт. Торік у серпні показали рекордний врожай з експорту й підтягнули ціни для виробників. Для покупців це трішки гірша новина, бо баштанні будуть дорожчими. Але для виробників це стимул надалі розвивати галузь», – говорить він.

Дині продають у середньому за 12 грн/кг.

Зазвичай пік сезону ґрунтового кавуна в Україні припадає на середину серпня, і тоді ціни починають різко знижуватися. У поточному сезоні виробники планують утримувати ціни на доволі високому рівні, оскільки баштан довелося пересівати. Тому складно сказати, коли в Україні почнеться пік масових постачань кавуна з відкритого ґрунту.

Нашадаємо, в Україні розпочинається сезон кавунів і ця солодка ягода уже з’явилася на прилавках магазинів. Деякі українці вирішили перевірити перші кавуни на вміст нітратів і результат їх дещо шокував. На такий експеримент зважилися жителі Мелітополя, які виміряли рівень небезпечних речовин в імпортній ягоді.

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