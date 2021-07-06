На Херсонщині стартують кавунові тури

У Херсонській області очікують на потік туристів, які хочуть знати все про кавун

Торік на кавуновому полі побували дві групи, а цього сезону планують запустити такі тури на потік

На Херсонщині туристам пропонують кавунові тури, такий проєкт започаткували минулого року. Про це інформує Укрінформ.

Директор приватного підприємства, де вирощують кавуни та дині, Олександр Синенко розповів, що минулого року в тестовому режимі проводили такі тури, а цьогоріч проєкт продовжимо. «Це спільний проєкт з «ХерсON». Туристи приїздять, йдуть на поле і дивляться, як він росте, смакують кавун під час дегустації. Ми їх зустрічаємо, розповідаємо про кавун, його історію, історію краю».

Один із засновників центру туризму та пригод «ХерсON» Олексій Білецький уточнив, що торік на кавуновому полі побували дві групи, а цього сезону планують запустити такі тури на потік.

Переважно цікавляться такими екскурсіями представники великих. Під час екскурсії туристам розказують про ягоду, про те, як її вирощують, як вона дозріває, чому саме Херсонщина ідеально підходить для вирощування кавунів та як обрати смачного кавуна.

Відомо, що дегустація безлімітна і можна насолоджуватися різними сортами кавуна, що вирощують у регіоні. Планується, що цьогоріч тури розпочнуться з 1 серпня.

Додамо, що очільниця окупованої Ялти Яніна Павленко вийшла в прямий ефір федерального каналу з закликом рятувати місто. Павленко розпереживалася через зірваний курортний сезон, адже цього року не варто очікувати потоку туристів.

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