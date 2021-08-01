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    Економіка та фінанси

    Фахівець розповів, чому вітчизняний врожай фруктів такий дорогий і чого чекати в серпні

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    У серпні значного зниження цін на фрукти не буде - Фахівець розповів, чому вітчизняний врожай фруктів такий дорогий і чого чекати в серпні

    У серпні значного зниження цін на фрукти не буде

    Фото з відкритих джерел

    Аграрії кажуть, що таких величезних втрат врожаю, як цьогоріч, не пам’ятають

    Ціна фруктів з українського півдня – шокує. За кілограм найдешевших абрикосів, як і персиків, треба викласти 50 гривень. Садівники виправдовуються: третину врожаю кісточкових зіпсувала погода. Зберегти вдалося лише частину. За якими цінами сьогодні збувають сезонні фрукти та ягоди, повідомляє «Сьогодні».

    Абрикосів на ринку обмаль, та й ціна кусається.

    «Абрикоса нема, починається трохи. Ціна дорогувато, але люди беруть абрикос добре, щоб їсти», – ділиться продавець фруктів Павло Хомич.

    Чому фрукти дорогі

    Аграрії Херсонщини скаржаться – мороз навесні знищив половину врожаю абрикосів на півдні.

    «Погана урожайність, так сталося, що мороз усе забрав, у нас тільки окремі сорти, які не бояться морозу», – зазначає агроном Володимир Вдовеченко.

    Сливи також приблизно на 40% менше вродило, ніж минулого року. Володимир 48 років працює бригадиром в агрофірмі. Каже, таких збитків на кісточкових ще не було. Уперше втратять і врожай яблук.

    Дефіцит кісточкових компенсує ягода, зокрема виноград. Тепличний виноград вродив, і у порівнянні з минулим роком буде дешевшим, кажуть фермери. А от хорошої ціни на ґрунтовий очікувати марно. Він також постраждав від морозів.

    Середня вартість фруктів на Херсонщині

    • Абрикос – 50-100 гривень.
    • Рання слива – мінімум 40 гривень.
    • Ожина – 65 гривень.
    • Ціни на фрукти загалом – від 35 до 200 гривень.

    Чого чекати в серпні

    Садівники кажуть, у серпні значного зниження цін не буде. А ягідний сезон продовжать кавуни. Їхня вартість, за прогнозами фермерів, вищою за минулий рік не буде.

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    Теги: ціни аграрії фрукти ягода
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    Фахівець розповів, чому вітчизняний врожай фруктів такий дорогий і чого чекати в серпні