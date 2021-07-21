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    Сезон кавунів: українці перевірили перші ягоди на нітрати (відео)

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    При перевірці кавуна нітрат-тестер при нормі 60 мг/кг показав цифру 990 мг/кг - Сезон кавунів: українці перевірили перші ягоди на нітрати (відео)
    При перевірці кавуна нітрат-тестер при нормі 60 мг/кг показав цифру 990 мг/кг
    Фото: з вsдкритих джерел

    Фахівці кажуть, що ознаки отруєння нітратами з'являються через 4-6 годин

    В Україні розповинається зезон кавунів і ця солодка ягода уже з’явилася прилавках магазинів. Деякі українці вирішили перевірити перші кавуни на вміст нітратів і результат їх дещо шокував. На такий експеримент зважилися жителі Мелітополя, які виміряли рівень небезпечних речовин в імпортній ягоді.

    «Ось чому в середині липня не варто купувати кавуни. Через три тижні почнеться сезон і завезуть нормальні, потерпіть», – підписані кадри з місцевого Telegram-каналу.

    Нітрат-тестер при нормі 60 мг/кг показав цифру 990 мг/кг, що вище в 16,5 разів.

    Фахівці кажуть, що ознаки отруєння нітратами з'являються через 4-6 годин, це:

    • симптоми отруєння: нудота, сильне слиновиділення, блювота;
    • пронос, загальна слабкість, запаморочення, порушення координації рухів аж до втрати свідомості.

    Це говорить про те, що в ваш організм потрапили азотні сполуки.

    До слова, аграрії розповіли, яким буде сезон кавунів. Також експерти спрогнозували, що урожай груші в Україні цього року буде рекордно низьким.

    Раніше ми писали, що на ринках вже можна знайти вітчизняні кавуни з Херсона, але ціна на них як і раніше кусається. Якщо імпортний коштував 50 грн за кілограм, то за вітчизняний просять 15-35.

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    Теги: отруєння аграрії українці ягода
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    Сезон кавунів: українці перевірили перші ягоди на нітрати (відео)