Дерматолог розповіла про небезпеку частого миття у душі



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Під час частого миття шкіра стає чутливішою і легко піддається подразненню

«Після миття краще почекати, поки вода сама висохне» – фахівець

Часте прийняття душу може порушити захисний бар’єр шкіри, а також послабити організм людини. Про це заявила лікар-дерматолог Аріна Кисельова.

За її словами, під час частого миття шкіра стає чутливішою і легко піддається подразненню, особливо в холодну пору року. Фахівець рекомендувала приймати душ один раз в день ввечері, а також скоротити використання мийних засобів.

Крім того, за словами фахівця, шкіру може пошкодити і рушник, тому після миття краще почекати, поки вода сама висохне. Дерматолог не рекомендує використовувати жорсткі губки, які травмують шкіру. Замість цього краще користуватися м’якою мочалкою, яку слід змінювати раз на місяць. Рушники необхідно міняти щотижня, оскільки в них накопичуються небезпечні бактерії, які згубно впливають на шкіру, додала Кисельова.

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