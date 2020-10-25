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    У світі

    Лікування коронавірусу за допомогою плазми виявилося неефективним, – вчені

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    Лікування коронавірусу за допомогою плазми виявилося неефективним - Лікування коронавірусу за допомогою плазми виявилося неефективним, – вчені
    Лікування коронавірусу за допомогою плазми виявилося неефективним

    Плазма крові не знизила ризик важкого перебігу Covid-19 або летального результату

    Плазма крові від людей, які вилікували від Covid-19, виявилася неефективною в лікуванні нових хворих.

    Відповідні висновки випливають з дослідження вчених, опублікованого в Британському медичному журналі (BMJ).

    Так, з квітня по червень в експерименті брали участь 464 пацієнта з Індії, заражених коронавірусом. Половині з них робили переливання плазми тих, хто вже переніс хворобу. Другій половині призначили класичне лікування.

    З'ясувалося, що плазма крові не знизила ризик важкого перебігу Covid-19 або летального результату.

    Однак представники національної служби охорони здоров'я Великобританії заявили, що при дослідженні використовувалася плазма з рівнем антитіл в 6-10 разів нижче, ніж використовують в Британії.

    Як відомо, у Львові випробовуватимуть український препарат проти коронавірусу. «Біовен 10» створили на основі людського імуноглобуліну, він містить 52% IgG1, 32% IgG2, 7% IgG3 и 4% IgG4. Його виробляє компанія «Біофарма Плазма». Імуноглобулін G – клас антитіл, що складають близько 75% усіх антитіл плазми крові людини, найбільш ефективних проти вірусів, нейротоксинів та малярії.

    Нагадаємо, що ізраїльські вчені Інституту біологічних досліджень та представники Міністерства оборони країни, які працювали над вакциною проти Covid-19, заявили про створення першого у світі препарату від коронавірусу. 

    Також європейські вчені створили антитіло, що перемагає коронавірус

    здоров'я лікар коронавірус
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