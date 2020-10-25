Чи будуть мобілізувати медперсонал з приватних лікарень? Коментар МОЗ



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Ляшко зазначив, що МОЗ розробило наказ, який передбачає контрактне залучення будь-якого медичного працівника

У МОЗі придумали, як вирішувати проблема дефіциту «коронавірусних» лікарів

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів, чи будуть залучати медичних працівників з приватних лікарень при нестачі медперсоналу для лікування коронавірусних хворих.

В інтерв’ю «Главкому» санлікар також пояснив, при яких умовах почнуть залучати студентів для допомоги лікарям.

«Якщо будемо говорити про те, що системі охорони здоров’я через місяць-два необхідно буде приймати 10 тис. пацієнтів, тоді будемо залучати. Але простіше прислухатися до того, що ми кажемо, і носити маски в громадських місцях та дотримуватися дистанції, так ми стримуємо поширення хвороби», – наголосив чиновник.

Крім того, Ляшко заспокоїв, що студенти-медики, матимуть можливість відмовитися від допомоги в лікуванні коронавірусу.

«Питання мобілізації медичних кадрів у нас розроблені і ми знаємо чітко коли і кого ми будемо мобілізувати», – запевнив санлікар.

Також, Ляшко зазначив, що МОЗ розробило наказ, який передбачає контрактне залучення будь-якого медичного працівника.

Нагадаємо, що 22 жовтня, в Україні вперше виявлено понад 7 тисяч нових Covid-хворих за добу.

Раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що Україні доведеться повернутися до жорсткого карантину, коли закінчаться ліжка в лікарнях.

Разом з тим МОЗ розпочав підготовку тимчасових госпіталів для хворих на Covid-19.

Також, Києву не вистачає медиків: за час пандемії звільнились до 25% медперсоналу.