Спалах коронавірусу: інфекціоністи розповіли, які щеплення необхідно зробити вже сьогодні



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Крамарев пояснив, через який проміжок часу після того, як людина перехворіла на Covid-19, можна робити щеплення

Сергій Крамарев: Спеціально готуватися до вакцинації у період спалаху коронавірусу ніяк не потрібно

Дитячий інфекціоніст вищої категорії Мелітопольської міської дитячої лікарні Надія Дребот та лікар-інфекціоніст, ексголовний інфекціоніст МОЗ Сергій Крамарєв у коментарі «Главкому» розповіли, якими вакцинами, окрім календарних, варто робити дітям та які щеплення потрібно робити дорослим.

За словами Надії Дребот, у першу чергу потрібно привитися від грипу (корейська «Джисі флу» або французька «Ваксігрип») та пневмококку («Превенар 13»). «Другим ешелон йде ревакцинація дорослих від кору, краснухи, паротиту (КПК). Крім того, раджу щепитися від вітряної віспи (бельгійська «Варілрікс») – її потрібно дві дози. У першу чергу раджу зробити ці щеплення соціально активним групам і групам ризику. Дітей, окрім перерахованого вище, я б радила ще проти ротавірусу щепити», – підкреслила лікар.

«В ідеалі б, звичайно, всім ще б вакцинуватися від менінгококу (американська «Менактра»), але розумію, що нам до цього ще далеко», – визнала вона.

За словами Сергія Крамарева, основній масі людей готуватися до вакцинації у період спалаху коронавірусу ніяк не потрібно – треба тільки бути здоровими і прийти до лікаря.

«Є певні рекомендації для людей, які отримали позитивний тест на коронавірус: вакцинація можлива тільки після двох негативних тестів. Крім того, люди, які були у контакті з хворими на коронавірус і перебувають на самоізоляції, можуть щеплюватися не раніше, ніж через 14 днів після початку ізоляції», – роз’яснив він.

Крім того, Крамарев пояснив, через який проміжок часу після того, як людина перехворіла на Covid-19, можна робити щеплення.

«Оскільки новий коронавірус залишається маловивченим, то я не раджу людям, які важко перехворіли, після виписки з лікарні одразу бігти вакцинуватися. Раджу перечекати три тижні, і після цього вже спокійно щеплюватися. Якщо ж людина перенесла Covid-19 у легкій формі, то аж так довго можна не чекати», – запевнив лікар. Ця його рекомендація стосується і дітей, і дорослих.

Інфекціоніст Надія Дребот зазначила, яким людям протипоказано робити щеплення. «Є три категорії людей, яким вакцинація протипоказана. Це онкохворі, які отримують хімієтерапію. Не можна щеплюватися людям із туберкульозом, ВІЛ-інфікованим. Але зауважу: їхнє оточення має бути по максимуму вакцинованим. Те саме стосується вагітних, яким не можна вводити живі вакцини: навколо них має бути створений «кокон безпеки»: оточення повинно бути вакцинованим. Не можна вакцинуватися людям під час загострення хвороби», – констатує Надія Дребот.

Зазначимо, що Україна не веде переговорів щодо закупівлі російської вакцини від Covid-19. Україна є членом ініціативи COVAX, в рамках якої отримає вакцини фірми AstraZeneca та Novavax безоплатно або за цінами, нижчими за ринкові.

Нагадаємо, що президенту Володимиру Зеленському презентували зразок української вакцини-кандидата проти Covid-19.

Також, МОЗ просить у Світового банку кошти на вакцину від Covid-19.

Як повідомлялося, ВООЗ розраховує на початок вакцинації від коронавірусу у 2021 році.