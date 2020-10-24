Лікар оцінив необхідність носіння масок при мінусовій температурі



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Лікар порадив надягати маску не на вулиці, а при вході в приміщення

«Маска потрібна в приміщеннях при скупченні людей і в громадському транспорті» – лікар

Лікар і експерт лабораторної діагностики Олександр Соловйов оцінив необхідність носіння масок при мінусовій температурі. Про це пише портал E1.ru News.

Він відповів на питання про те, чи варто надягати засіб захисту на морозі.

«Не знаю, чим робота масок при температурі нижче нуля буде відрізнятися від роботи при температурі вище нуля. Це той самий бар’єр. Інша справа, що в морозну погоду маска буде покриватися інеєм від дихання, і це може бути некомфортно. Але носити маску на відкритому просторі не має сенсу», – пояснив доктор.

За словами Соловйова, маска потрібна в приміщеннях при скупченні людей і в громадському транспорті. У таких місцях температури нижче нуля, за його словами, бути не повинно.

Якщо тканина маски намокла, то пора її замінити, вважає лікар. Він порадив надягати маску не на вулиці, а при вході в приміщення, і додав, що через мокру тканину складно дихати.

Нагадаємо, американські вчені з Массачусетського технологічного інституту створили захисну маску, що вбиває віруси. Нова маска може вбити інфекцію, завдяки спеціальній мідній сітці, що нагрівається.

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