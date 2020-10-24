Психолог пояснив небажання людей носити маски



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Психолог вважає, що контролювати носіння масок потрібно

«Небажання людей носити маски та рукавички пов’язано з грошовим фактором» – імунолог

Доцент кафедри політичної психології Санкт-Петербурзького державного університету Олександр Конфісахор пояснив небажання людей носити медичні маски на тлі пандемії коронавірусу.

Експерт зауважив, що самі по собі маски не дуже дорогий атрибут, хоч люди і можуть носити одну і ту ж маску по кілька днів. Він вважає, що люди просто не вірять у здатність масок захистити від коронавірусу. При цьому Конфісахор засумнівався в тому, що в цьому випадку може допомогти введення штрафів, оскільки це ще більше розлютить людей, чиє фінансове становище стало гірше. Однак, вважає психолог, контролювати носіння масок все ж потрібно.

Не вважає Конфісахор ефективною в цьому питанні і соціальну рекламу. «Якщо люди самі не зрозуміють, що їм це треба, ситуація не виправиться», – сказав він.

Своєю чергою, терапевт-імунолог Владислав Жемчугов вважає, що небажання людей носити маски та рукавички пов’язано як раз з грошовим фактором, оскільки навіть незначна сума має значення. На його думку, людей необхідно активніше інформувати про користь використання масок і рукавичок. «Маса суперечливої інформації породжує у населення недовіру до всіх заходів. Потрібно людям пояснювати, щоб рекомендації були логічно прості і зрозумілі всім», – зазначив лікар.

Раніше лікар і експерт лабораторної діагностики оцінив необхідність носіння масок при мінусовій температурі.

Нагадаємо, американські вчені з Массачусетського технологічного інституту створили захисну маску, що вбиває віруси. Нова маска може вбити інфекцію, завдяки спеціальній мідній сітці, що нагрівається.