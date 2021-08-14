Нова група ВООЗ почне розслідувати походження коронавірусу

Дослідження спрямоване на збір стандартизованих даних про коронавірус по всьому світу

Всесвітня організація охорони здоров’я створює нову групу – Міжнародну наукову консультативну групу з походження нових патогенів (SAGO) – для розслідування походження коронавірусу. Дослідження спрямоване на збір стандартизованих даних про коронавірус по всьому світу.

Про це йдеться в заяві, оприлюдненій на офіційному сайті ВООЗ.

Група науковців відповідатиме за консультації ВООЗ у питаннях розробки глобальної структури для систематичного вивчення появи нових патогенів і вірусів. Також вчені підтримуватимуть проведення різних досліджень щодо появи Sars-COV-2.

«Оголосивши відкритий конкурс на висунення кандидатур до SAGO, ВООЗ створює прозору основу для нової науково-консультативної групи, у роботі якої, як ми очікуємо, візьмуть участь усі держави-члени», – йдеться в повідомленні.

Водночас Всесвітня організація охорони здоров’я закликала уряди країн деполітизувати ситуацію навколо коронавірусу та співпрацювати, щоб визначити справжню причину його походження.

Пекін відмовився брати участь у запропонованому ВООЗ другому етапі розслідування походження Sars-COV-2, який спричиняє гостре респіраторне захворювання COVID-19. Походження вірусу досі залишається спірним. ВООЗ планувала перевірити лабораторії в Ухані, поруч з якими були зареєстровані перші випадки інфікування коронавірусом. Китай заперечує розробку коронавірусу в Уханьському інституті вірусології, а місцеві вчені переконують у природному виникненні вірусу.

Розповсюдження коронавірусу, ймовірно, почалося з місцевого ринку морепродуктів, знаного як wet market (мокрий ринок), де також продавали живих і вбитих тварин та птахів. Згодом було встановлено, що інфіковані на китайський коронавірус 2019-nCOV люди працювали або відвідували оптовий ринок в Ухані.

Нагадаємо, в США виявили новий небезпечний штам коронавірусу з високою летальністю. Повідомлялося, що штам, названий «Йота», має летальність до 82%.

Тим часом українські вчені прогнозують «вибух» захворюваності на Covid-19. Вже за тиждень-два за прогнозами науковців, в Україні щодня буде фіксуватися не менш 1300 нових хворих.

Також, Міністерство охорони здоров’я рекомендує скоротити до 14 днів інтервал між двома дозами вакцини CoronaVac/Sinovaс. Причиною тому назвали стрімке поширення штаму коронавірусу «Дельта».

Читайте також:



