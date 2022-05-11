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    ЄС скасовує обов'язкове носіння масок у літаках та аеропортах

    Скасувати рекомендацію про обов'язкове носіння маски, яка діє з 2020 року, дозволяють рівень вакцинації - ЄС скасовує обов'язкове носіння масок у літаках та аеропортах
    Скасувати рекомендацію про обов'язкове носіння маски, яка діє з 2020 року, дозволяють рівень вакцинації
    фото: AEX - Aviation Explorer

    Водночас пасажиру, який кашляє та чхає, краще одягнути маску для обличчя

    Пасажири, що подорожують літаком у Європі, з наступного тижня більше не зобов'язані носити маску під час польоту чи в аеропорту. Про це йдеться в нових рекомендаціях Європейського центру профілактики та контролю захворювань (ECDC) та Агенції з авіаційної безпеки ЄС (EASA).

    Агентства заявили, що скасувати рекомендацію про обов'язкове носіння маски, яка діє з 2020 року, дозволяють рівень вакцинації, природний імунітет та скасування обмежень у кількох європейських країнах.

    Але в заяві вказується, що носіння маски «як і раніше є одним із найкращих заходів захисту від передачі Covid-19».

    «Для пасажирів та екіпажів це великий крок уперед у нормалізації авіаперельотів. Однак пасажири повинні поводитися відповідально і поважати вибір оточуючих. А пасажиру, який кашляє та чхає, слід наполегливо подумати про те, щоб одягнути маску для обличчя, щоб заспокоїти тих, хто сидить поряд», – заявив виконавчий директор EASA Патрік Кай.

    Нові рекомендації набудуть чинності з 16 травня, але агентства заявили, що правила носіння масок, як і раніше, варіюватимуться серед авіакомпаній після цієї дати.

    Наприклад, пасажири, які подорожують рейсами до пункту призначення або з пункту призначення, де носіння маски, як і раніше, є обов'язковим у громадському транспорті, можуть бути зобов'язані носити маску.

    На початку травня Данія першою у світі припиняє кампанію з Covid-вакцинації. У Данії більше не буде обов'язкової вакцинації проти коронавірусу і послаблюють Covid-обмеження.

    Напередодні генсек НАТО захворів на Covid-19. Хвороба має неускладнений перебіг.

    Тим часом чотири центри масової вакцинації знову запрацювали у Києві.

    Теги: ЄС медицина літак аеропорт імунітет коронавірус
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    ЄС скасовує обов'язкове носіння масок у літаках та аеропортах