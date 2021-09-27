ВООЗ планує відновити розслідування походження Covid-19, – ЗМІ

Визначити причину пандемії, що забрала життя понад 4,7 млн осіб у всьому світі, з часом стає все складніше

У ВООЗ вважають, що нова ініціатива допоможе прискорити розслідування походження Covid-19

Всесвітня організація охорони здоров'я відновлює розслідування походження коронавірусу, так як експерти попередили, що визначити причину пандемії, що забрала життя понад 4,7 млн осіб у всьому світі, з часом стає все складніше. Про це повідомляє Wall Street Journal.

Команда з приблизно 20 вчених займуться пошуком нових доказів в Китаї та інших країнах. Зазначається, що до так званої Науково-консультативної групи з походженням нових патогенів входять фахівці з лабораторної безпеки та біозахисту, а також експерти з генетики і хвороб тварин.

За даними видання, вчені також допоможуть прискорити розслідування походження Covid-19, яке може затягнутися через уже взяті зразки крові ранніх жертв коронавірусу – з часом вони можуть стати непридатними для використання.

Науковцям планують доручити вивчити, чи міг коронавірус «втекти» з лабораторії, а також провести більш широке розслідування майбутніх вірусних ризиків і зв'язків з поведінкою людини.

Як повідомлялося, у березневому звіті Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо походження коронавірусу експерти називали версію про витік вірусу з лабораторії «вкрай малоймовірною», схиляючись до передавання Covid-19 від кажанів до людей через іншу тварину-носія.

Уряди 14 країн, зокрема Австралії, Канади, Чехії, Данії, Естонії, Ізраїлю, Японії, Латвії, Литви, Норвегії, Південної Кореї, Словенії, Великої Британії та США, висловили занепокоєння доповіддю ВООЗ щодо походження Covid-19.

Раніше повідомлялося, що вчені з Стенфордського університету і Університету Північної Кароліни в Чапел-Хілл винайшли надрукований на 3D-принтері пластир з вакциною, який забезпечує більший захист, ніж вакцинація через укол.

До слова, група експертів Всесвітньої організації охорони здоров’я рекомендувала лікування препаратом Regeneron Covid-пацієнтам із високим ризиком госпіталізації та людям без природних антитіл, які переносять хворобу у важкій формі. Їх опублікували 24 вересня у Британському медичному журналі (BMJ).