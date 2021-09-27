  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    ВООЗ планує відновити розслідування походження Covid-19, – ЗМІ

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Визначити причину пандемії, що забрала життя понад 4,7 млн осіб у всьому світі, з часом стає все складніше - ВООЗ планує відновити розслідування походження Covid-19, – ЗМІ
    Визначити причину пандемії, що забрала життя понад 4,7 млн осіб у всьому світі, з часом стає все складніше
    Фото: AFP

    У ВООЗ вважають, що нова ініціатива допоможе прискорити розслідування походження Covid-19

    Всесвітня організація охорони здоров'я відновлює розслідування походження коронавірусу, так як експерти попередили, що визначити причину пандемії, що забрала життя понад 4,7 млн осіб у всьому світі, з часом стає все складніше. Про це повідомляє Wall Street Journal.

    Команда з приблизно 20 вчених займуться пошуком нових доказів в Китаї та інших країнах. Зазначається, що до так званої Науково-консультативної групи з походженням нових патогенів входять фахівці з лабораторної безпеки та біозахисту, а також експерти з генетики і хвороб тварин.

    За даними видання, вчені також допоможуть прискорити розслідування походження Covid-19, яке може затягнутися через уже взяті зразки крові ранніх жертв коронавірусу – з часом вони можуть стати непридатними для використання.

    Науковцям планують доручити вивчити, чи міг коронавірус «втекти» з лабораторії, а також провести більш широке розслідування майбутніх вірусних ризиків і зв'язків з поведінкою людини.

    Як повідомлялося, у березневому звіті Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо походження коронавірусу експерти називали версію про витік вірусу з лабораторії «вкрай малоймовірною», схиляючись до передавання Covid-19 від кажанів до людей через іншу тварину-носія.

    Уряди 14 країн, зокрема Австралії, Канади, Чехії, Данії, Естонії, Ізраїлю, Японії, Латвії, Литви, Норвегії, Південної Кореї, Словенії, Великої Британії та США, висловили занепокоєння доповіддю ВООЗ щодо походження Covid-19.

    Раніше повідомлялося, що вчені з Стенфордського університету і Університету Північної Кароліни в Чапел-Хілл винайшли надрукований на 3D-принтері пластир з вакциною, який забезпечує більший захист, ніж вакцинація через укол.

    До слова, група експертів Всесвітньої організації охорони здоров’я рекомендувала лікування препаратом Regeneron Covid-пацієнтам із високим ризиком госпіталізації та людям без природних антитіл, які переносять хворобу у важкій формі. Їх опублікували 24 вересня у Британському медичному журналі (BMJ).

    Теги: ЗМІ розслідування вакцинація ВООЗ коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    ВООЗ планує відновити розслідування походження Covid-19, – ЗМІ