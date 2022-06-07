Європа у небезпеці? На Закарпатті ймовірний повторний спалах Covid-19

Область розташована на міграційному шляху вимушених переселенців до Європи

Закарпатська область має одні з найнижчих показників вакцинації від Covid-19: щеплено приблизно 30% населення, що може призвести до повторного спалаху епідемії в регіоні. Ризик посилюється тим, що область розташована на міграційному шляху вимушених переселенців до Європи.

Також за різними оцінками, на Закарпатті проживає від 50 до 100 тис. ромів. Місцеві медики відзначають упереджене ставлення ромів до всіх вакцин, в тому числі й до щеплень від Covid-19. Аналітики Руху «Чесно» провели опитування ромів, щоб дослідити їхнє ставлення до вакцинації.

Роми вакцинуються переважно для того, щоб перетинати кордон. Вони їздять до сусідніх Угорщини та Словаччини на заробітки або ж продають свій крам. Найчастіша причина відмови від вакцинації – страх негативних наслідків для здоров’я. Деякі опитані переконані, що вакцинація – це засіб зменшити популяцію ромського населення. Ті, хто так вважає, читають недостовірні джерела інформації в інтернеті.

У МОЗ відзначають важливість продовження вакцинації від Covid-19 попри війну, адже збереження здоров’я українців є одним з головних завдань уряду.

Нагадаємо, у ромських родинах рішення щодо вакцинації сім’ї здебільшого приймають жінки.

Наразі вакцинація від коронавірусної хвороби продовжується у всіх регіонах України, за винятком Донецької та Луганської областей.