Як вакцинуватимуть від коронавірусу людей із черги в «Дії»: роз’яснення МОЗ

З початку березня записатися у чергу на вакцинацію можна через додаток «Дія»

На сьогоднішній день до черги на щеплення записалося 532 тисячі українців

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов пропонує, щоб люди, які записалися на щеплення через додаток «Дія», проходили вакцинацію від коронавірусу в окремі дні. Пропозицію вже підтримав президент Володимир Зеленський. Про це йдеться в повідомленні на сайті президента за підсумками селекторної наради з членами уряду.

Повідомляється, що на нараді обговорили вакцинацію тих, хто записався на щеплення через додаток «Дія». Зокрема, Зеленський підтримав пропозицію Степанова щодо впровадження окремих днів, а саме - вихідних, для вакцинації цих осіб. Їх на сьогодні 532 тисячі.

Крім того, розглядалося питання про введення електронних лікарняних з 1 червня 2021 року в пілотному форматі в 200 лікарнях. У повному обсязі вони запрацюють з 1 вересня.

Також повідомляється, що ведеться робота з імплементації ковідних паспортів. Україна чекає на європейські зразки, щоб узгодити з ними власні документи.

Попередній запис на вакцинацію від коронавірусу через додаток «Дія» відкрили в березні. Це не черга в класичному розумінні, але за допомогою такого запису держава збирає інформацію про кількість охочих, які будуть вакциновані якомога швидше.

Зазначимо, 2 194 людини щеплено проти Covid-19 за добу 10 травня 2021 року в Україні. 865 590 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 865 588 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 695 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Також відомо, що МОЗ перевірить стан вакцинації від коронавірусу у регіонах. Поїздки чиновники планують почати з цього тижня.

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