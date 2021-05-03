Індійський штам коронавірусу дістався Польщі

Дипломат, який захворів на небезпечний вид коронавірусу був доставлений до Польщі спеціальним літаком з Індії

Хворим виявився дипломат, якого евакуювали з Індії

У Польщі зафіксували перший випадок індійського штаму коронавірусу. Про це повідомляє Польське радіо.

Зазначається, що індійський варіант коронавірусу підтвердився у польського дипломата, евакуйованого з Індії. Він вже тиждень перебуває в одній з інфекційних лікарень Варшави. Цю інформацію підтвердив професор Кшиштоф Пірч, вірусолог з Ягеллонського університету в Кракові.

Відомо, що дипломат, який захворів на небезпечний вид коронавірусу був доставлений до Польщі спеціальним літаком. Його евакуювали з Індії разом з дружиною та чотирма дітьми.

Як відомо, індійський штам коронавірусу вважають більш заразним і несприйнятливим до вакцин. Вперше його виявили в Індії. Там цей штам коронавірусу поширюється дуже швидкими темпами, що призвело до перевантаження системи охорони здоров'я.

Напередодні індійський штам коронавірусу з подвійною мутацією, відомий як B16171, вперше було виявлено в Малайзії.

Нагадаємо, що протягом минулої доби в Індії зафіксовано рекордну смертність від коронавірусу. Згідно з даними міністерства охорони здоров’я, опублікованими в неділю, кількість нових випадків коронавірусу в Індії зросла на 392488, а кількість смертей від Covid-19 за останні 24 години – 3689 осіб. Загальна кількість хворих в Індії нині становить 19,56 мільйона осіб, з яких 215542 особи загинули від вірусу.

Тим часом Україна з 2 травня заборонила в’їзд із Індії через рекордне поширення коронавірусу в цій країні.