Німеччина назвала умови й терміни повернення реального безвізу для українців

В Євросоюзі з 15 червня введуть єдиний для всіх громадян сертифікат вакцинації проти Covid-19

«Останні місяці літаки до Німеччини майже повністю заповнені українцями», – посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен

Безвізовий режим України із Німеччиною повинен відновитися протягом цього року – принаймні для вакцинованих громадян. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен.

Фельдгузен зазначила, що Європейський Союз готує документи, аби вакциновані люди змогли перетинати кордон.

«Думаю, це буде цього року. Для вакцинованих – точно. Для інших категорій це складніше, але останні місяці літаки до Німеччини майже повністю заповнені українцями. Вони або мають там контракти на роботу, або сім’ю. Окрім того, цього літа поїде багато українських студентів в університети на новий семестр», – розповіла вона.

За її словами, багато залежить і від того, скільки Україна отримає вакцин. Пані посол підкреслила, що незважаючи на маленьку кількість вакцин, ті люди, які хочуть отримати щеплення, його отримують.

«Водночас я спостерігаю великий скепсис до щеплення, і я думаю, що український уряд має працювати над тим, щоби більше людей прагнули вакцинації. До речі, така проблема існує і в нас, у Німеччині. Дуже, сподіваюся, що до кінця року пандемія піде на спад», – додала Фельдгузен.

Нагадаємо, що в Євросоюзі з 15 червня введуть єдиний для всіх громадян сертифікат вакцинації проти Covid-19. Документ буде у паперовій та цифровій формах з посиленим захистом персональних даних власників документа.

На сертифікаті буде QR-код, де будуть всі потрібні відомості про людину – прізвище, дата народження, номер паспорта, відомості про те, чи пройшла вона вакцинацію та яким препаратом, а також хворіла вона чи ні.

Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що українські сovid-сертифікати визнаватимуть у Європі.

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