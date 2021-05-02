ЗМІ: влада Індії ігнорувала попередження про небезпечну мутацію Covid-19

Незважаючи на попередження, федеральний уряд Індії не став вводити серйозні обмеження для стримування хвороби

Вчені заздалегідь попереджали владу Індії, де зараз спостерігається найбільший у світі спалах епідемії Covid-19, про небезпеку нового штаму, а також необхідність запобігти цьому спалаху, проте до них не дослухалися.

Як пише Reuters, фахівці ще на початку березня попередили чиновників про ризики поширення нового і більш заразного варіанту вірусу, який почав охоплювати Індію.

Четверо вчених заявили, що, незважаючи на попередження, федеральний уряд не став вводити серйозні обмеження для стримування хвороби.

Також ще один вчений, який керує дослідницьким центром, на умовах анонімності розповів, що документ з попередженням про новий небезпечний варіант коронавірусу був переданий індійському високопосадовцю, який підпорядковується безпосередньо прем'єр-міністру країни.

Масштабний спалах Covid-19 в Індії виник після того, як мільйони людей відвідали релігійні збори і передвиборні мітинги.

На днях Індія встановила світовий антирекорд за кількістю нових заражень Covid-19 – за добу там виявили понад 400 тисяч хворих. Країні бракує місць для кремації жертв Covid-19.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, нова хвиля коронавірусу в Індії викликана «ідеальним штормом» з масових зібрань, низького рівня вакцинації та більш заразних штамів.

Тим часом, Україна з 2 травня заборонила в'їзд із Індії через рекордне поширення коронавірусу в цій країні.