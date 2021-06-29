«Замок» для щелепи: вчені винайшли пристрій для схуднення

Учасники випробувань DentalSlim Diet Control втратили в середньому 6,36 кг за два тижні

Дослідники з новозеландського університету Отаго винайшли новий пристрій для схуднення, повідомляє журнал Vice.

Винахід під назвою DentalSlim Diet Control являє собою магнітний замок, який скріплює зуби пацієнтів.

«Це дозволяє власнику відкривати рот тільки приблизно на 2 мм, обмежуючи його рідкоє дієтою, але при цьому дає можливість говорити і не обмежує дихання», – розповіли творці пристрою.

Відзначається, що учасники випробувань DentalSlim Diet Control втратили в середньому 6,36 кг за два тижні і «були мотивовані продовжити свій шлях до зниження ваги».

При цьому творці пристрою зазнали критики в соціальних мережах, де їх магнітний замок назвали «нелюдським і жорстоким».

«Це одна з найжахливіших речей, які я коли-небудь бачила», – написала одна з користувачів Twitter.

Otago and UK researchers have developed a world-first weight-loss device to help fight the global obesity epidemic: an intra-oral device that restricts a person to a liquid diet. Read more: https://t.co/eLhXwipiqs pic.twitter.com/Of6v3uvVbX — University of Otago (@otago) June 28, 2021

Реакція в соцмережах змусила творців випустити пояснення до попереднього посту.

«Уточнимо, що пристрій не призначений як засіб швидкої або довгострокової втрати ваги; скоріше, він повинен допомогти людям, яким потрібна операція і які не можуть зробити операцію, поки вони не схуднуть», - заявили дослідники.

Вони уточнили, що відключити магніти користувачі зможуть в будь-який момент.

До слова, ірландець Ойсін Малліган, фітнес-тренер та блогер в Instagram, вирішив довести, що фастфуд не такий небезпечний для фігури, як це прийнято вважати.

Для цього хлопець вирішив два тижні харчуватися винятково у мережі ресторанів McDonald's та спостерігати, чи буде змінюватися його тіло. Результат здивував його самого, адже за цей час вага Ойсіна помітно зросла.

Всі чотирнадцять днів Ойсін зважувався вранці та ввечері, а також ділився своїми спостереженнями у соцмережі протягом дня. У перший день експерименту він важив 82,1 кг.