«Замок» для щелепи: вчені винайшли пристрій для схуднення

Дослідники з новозеландського університету Отаго винайшли новий пристрій для схуднення, повідомляє журнал Vice.

Винахід під назвою DentalSlim Diet Control являє собою магнітний замок, який скріплює зуби пацієнтів.

«Це дозволяє власнику відкривати рот тільки приблизно на 2 мм, обмежуючи його рідкоє дієтою, але при цьому дає можливість говорити і не обмежує дихання», – розповіли творці пристрою.

Відзначається, що учасники випробувань DentalSlim Diet Control втратили в середньому 6,36 кг за два тижні і «були мотивовані продовжити свій шлях до зниження ваги».

При цьому творці пристрою зазнали критики в соціальних мережах, де їх магнітний замок назвали «нелюдським і жорстоким».

«Це одна з найжахливіших речей, які я коли-небудь бачила», – написала одна з користувачів Twitter.

Otago and UK researchers have developed a world-first weight-loss device to help fight the global obesity epidemic: an intra-oral device that restricts a person to a liquid diet. Read more: https://t.co/eLhXwipiqs pic.twitter.com/Of6v3uvVbX