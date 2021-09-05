Дружина «курячого» мільярдера Косюка визнала: сім із 10 виробників продовольства дурять споживачів

Олена Косюк упевнена, що велику увагу треба приділяти розвитку культури виробництва у фермерів

Виробники приховують справжній вміст продуктів, чим провокують недовіру споживачів

Низький рівень харчової культури українців обумовлений низкою факторів, серед яких – негативний вплив недобросовісної конкуренції, що панує на ринку. Про це заявила директорка департаменту технології, якості та безпечності харчових продуктів МХП Олена Косюк під час національного діалогу «Трансформація продовольчих систем: український контекст». Про це інформує Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Під час заходу обговорювали тему «Роль збалансованого харчування в сучасній̆ продовольчій̆ системі України». Учасники зійшлися у думці, що необхідно проводити роботу з підвищення обізнаності українців щодо якості їжі.

Як відомо, Олена Косюк – дружина засновника агрохолдингу МХП Юрія Косюка. У компанії вона відповідає за все, що пов'язано з інноваціями і якістю продуктів.

«Ми постійно бачимо ситуацію, коли 7 із 10 виробників відверто вводять в оману споживача недостовірною інформацією в маркуванні, приховуючи справжній «нездоровий» вміст продуктів. В результаті, споживач перебуває в ілюзії, що подібними методами грішать усі без виключення виробники. Це викликає тотальну недовіру до національних виробників. Працювати в такому репутаційному фоні та доводити споживачу, що конкретний виробник працює чесно, виконуючи усі встановлені в країні норми до харчових продуктів, вкрай важко», – сказала Олена Косюк.

Крім того, на думку Олени Косюк, велику увагу треба приділяти розвитку культури виробництва у фермерів з тим, щоб посилити їх позиції на ринку та спроможність забезпечувати зобов’язання за контрактами.

«Зараз наша компанія проходить трансформацію із сировинної в кулінарну і ми зацікавлені в нішевих продуктах та потребуємо низку культур, які зараз не можемо швидко знайти в Україні», – зазначила вона.

Раніше повідомлялося, що голова правління агрохолдингу МХП Юрій Косюк вирішив відмовитися від використання логотипу «Наша ряба» на продукції, яку виготовляє група компаній, замість цього використовуватимуть логотип «Та сама курочка».

Раніше повідомлялося, що мільярдер Косюк продає свої яхти, щоб погасити борги (фото).

Нагадаємо, за оцінкою Forbes, аграрний магнат Юрій Косюк втратив місце в списку мільярдерів через зниження ринкової вартості його ключового активу – МХП.

У 2020 року агроіндустріальний холдинг МХП посів другу сходинку серед компаній-виробників курятини в Європі.