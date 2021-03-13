Дієтологи розвіяли сім міфів про схуднення і здорове харчування

Існують деякі правила харчування та дієти, які дієтологи радять порушувати

Дієтологи з США розвіяли сім міфів про здорове харчування і закликали не боятися відмовлятися від дієт на користь збалансованого раціону.

Про це повідомляє видання KSL.

Лікар-дієтолог Марія Адамс (Maria Adams) порадила не розділяти продукти на погані і хороші, так як в такому випадку, якщо людина з'їсть шкідливий продукт, це викличе у нього почуття провини. Спеціаліст зазначила, що відмова від ярликів допоможе встановити більш здорові відносини з їжею і не відмовлятися від улюблених страв заради здоров'я.

Її колега Енн Мони (Anne Mauney) додала, що зовсім необов'язково відмовлятися від прийомів їжі після семи вечора. За її словами, якщо людина дійсно буде хотіти їсти і ляже спати голодною, то це призведе лише до безсоння.

Дієтолог рекомендувала з'ясувати причину вечірнього голоду, проаналізувавши минулі прийоми їжі за цей день.

Нутриціолог і автор книг про схуднення Ліза Янг (Lisa Young) закликала не демонізувати вуглеводи. Вона порадила включити в раціон більше цільнозернових продуктів, фруктів, крохмалистих овочів (наприклад, батат), а також овес, кіноа і бурий рис.

Вона додала, що кожна людина повинна підібрати для себе оптимальне число прийомів їжі в день: від трьох до шести. Головне – не забувати рахувати калорії.

Дієтолог-нутриціолог Ківіон Міллер (Keyvion Miller) зазначила, що багато її пацієнтів впевнені, що їм не можна їсти білий хліб, рис, макарони, картоплю і навіть банани. Зазвичай вона пропонує поєднувати ці продукти з чимось більш корисним: наприклад, запікати для гарніру картоплю разом з овочами або додати в печеня з курки і рису стручкову квасолю.

Нутриціолог Крістен Сміт (Kristen Smith) закликала не заходити в супермаркетах лише в відділи з овочами і м'ясом, як іноді роблять ті, що худнуть. Вона порадила купувати цільнозернові продукти, бобові, горіхи, овочеві та рибні консерви, а також рапсове і оливкове масло.

Дієтолог-нутриціолог Сара Шліхтер (Sarah Schlichter) зазначила, що оброблені або готові до вживання продукти не завжди настільки шкідливі, як їх описують. До цієї категорії, за її словами, відносяться корисні і нешкідливі консерви з тунця, квасоля в банках, йогурт, заморожені овочі, сир-косичка, хумус і крупи швидкого приготування. Дієтолог підкреслила, що є такі продукти час від часу – це нормально, якщо у людини не вистачає часу або грошей на повноцінну підготовку.