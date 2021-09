Ви ніколи не схуднете, якщо будете робити це: найшкідливіші харчові звички на думку дієтологів

Дієтологи з США рекомендують відмовитися від їжі на робочому місці

Лікарі-дієтологи з США перерахували шкідливі звички, які можуть перешкодити охочим схуднути досягти мети. Їхні рекомендації публікує Eat This, Not That!

Доктор Роксана Есані вважає, що однією з шкідливих звичок є відмова від обідньої перерви під час роботи.

«Відмова від їжі протягом дня може знизити вашу продуктивність і настрій, а також ви гарантовано будете переїдати ввечері», – вважає фахівчиня.

Дієтолог Крістен Сміт назвала пропуски прийому їжі найбільшою помилкою людей, що намагаються скинути вагу.

«Багато хто не розуміє, що для активного метаболізму потрібно споживати достатню кількість калорій, а нерегулярне харчування, навпаки, уповільнює обмін речовин», – сказала Сміт.

Також фахівці не рекомендують їсти на робочому місці і за переглядом телепередач або фільмів. У цьому випадку людина залучена в те, що відбувається на екрані, і не сприймає належним чином те, що їсть.

«Перед екраном ми їмо бездумно і не реагуємо на сигнали ситості, через що часто переїдаємо», – пояснила Есані.

Сміт також не рекомендує використовувати дієти, розраховані на швидке скидання ваги. Подібні дієти, на думку фахівчині, приносять певний ефект, але погано впливають на психіку, а їх результати швидко зникнуть після зміни режиму харчування.

Есані радить їсти без поспіху. «Мозку потрібно близько 20 хвилин, щоб отримати сигнали про насичення. Якщо ви їсте занадто швидко, то обов'язково будете переїдати», – сказала дієтологиня.

Крім цього, фахівці не рекомендують вдаватися до безглютенових дієт. «Немає ніяких наукових доказ того, що безглютенові продукти сприяють схудненню. Більш того, багато з них містять велику кількість калорій і жирів», – зазначила Сміт.

Те ж саме стосується і продуктів з маркуванням «Без цукру». «Багато людей роблять помилку, вживаючи занадто багато продуктів без цукру (наприклад, печива), бо впевнені, що вони не містять калорій. Насправді такі продукти часто містять велику кількість жирів і вуглеводів», – впевнена Сміт.

Нагадаємо, раніше дієтологи з США розвіяли сім міфів про здорове харчування і закликали не боятися відмовлятися від дієт на користь збалансованого раціону.