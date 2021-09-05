Різке коливання долара: що відбувається з курсом

Експерти кажуть про стабільну гривню, а народ скуповує валюту

На тижні, що минає, курс долара нагадував «американські гірки»: він змінювався за синусоїдюі – два дні вгору, два дні вниз, знову два дні вгору і знову вниз. У підсумку залишився на тому ж рівні: трохи вище 27 гривень у готівковому продажі. Нагадаємо: рік тому долар на початку вересня коштував на гривню дорожче. Чому курс лихоманило і чого очікувати далі до середини вересня, чи продовжаться валютні ралі, читайте далі.

Експерти – член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко, керівник відділу аналітики ГК Forex club Андрій Шевчишин і аналітик компанії «Центр біржових технологій» Максим Орищак.

Що сталося з курсом за тиждень

Висхідний тренд, який почався відразу після Дня Незалежності, тривав п’ять днів, з них два – вихідні, хоча зазвичай у неробочі дні курс стабільний. Долар подорожчав за вихідні в готівковому продажі до 27,05 грн, за понеділок і вівторок він подешевшав на 5 копійок¸ за середу і четвер подорожчав на 10 копійок.

У п’ятницю курс знову пішов униз, до 27,04 грн у продажу. Спред (різниця між курсами купівлі та продажу) звузився з 20-21 коп. до 18 копійок. Остаточний середній курс перед вихідними – 27,04 грн/долар у продажу, 26,86 – в покупці.

Максимальний курс, за яким можна було здати готівковий долар – 26,95 грн (як і тиждень тому), мінімальний курс, за яким можна купити готівковий долар – 26,97 грн (на 2 коп. дешевше, ніж тиждень тому). Відзначимо, що такий високий курс купівлі спостерігається в обмінниках, які працюють на скупку валюти. Заявлений низький курс продажу, як правило, віртуальний, за такою ціною в наявності доларів немає. Але реальний курс продажу цього разу був вищий за віртуальний усього на три копійки: деякі банки продавали валюту по 27 грн/долар.

Нацбанк з вівторка по п’ятницю то зміцнював, то послаблював гривню, поки не опустив курс нижче 27 грн/долар, до 27,02 (-9 коп. за тиждень). Але на понеділок, 6 вересня, Нацбанк знову помітно зміцнив гривню, встановивши курс 26,93 грн/долар, такий же, як тиждень тому.

Аналіз ситуації на ринку

Експерти кажуть, що з початком осені долар на міжбанківському ринку почав шукати нову точку рівноваги: вище або нижче 27 грн. Поки виходить рівно 27.

За словами аналітика компанії «Центр біржових технологій» Максима Орищака, в Україні динаміка долара помірно-негативна. Гривня ще не готова дешевшати, а долар не має сильної підтримки у вигляді попиту для того, щоб зростати.

«Попри те, що в кінці серпня – початку вересня курс виріс до рівня 27,1 грн, ми не вважаємо це початком тотальних покупок, – аналізує Максим Орищак. – Більш ймовірно, що транш фінансової підтримки від МВФ, а також раніше прийняті рішення щодо монетарної політики учасники торгів на валютному ринку відіграли заздалегідь».

Олександр Охріменко також упевнений, що нічого екстраординарного не відбувається.

«Коливання курсу в межах 10-20 копійок – це нормально для ринку, – стверджує Олександр Охріменко. – Так співпало, що вони були через день, але глобально тренд на ревальвацію гривні поки не змінився. Українці, проте, продовжують скуповувати готівкову валюту. За даними НБУ, в серпні її купили більше на 247 млн доларів, ніж продали».

Андрій Шевчишин стверджує, що курс гривні після пробою психологічного рівня 27 грн за долар пробує позначку на міцність, торгуючись поблизу неї. Експерт нагадав, що на тижні НБУ купував валюту, стримуючи повернення гривні нижче 27 грн за долар, накопичуючи валюту в резерви.

«Даний фактор дав сигнал ринку про готовність регулятора стримувати зміцнення гривні, – каже Андрій Шевчишин. – Окремо виділю активність нерезидентів, які напередодні несподівано наростили свої позиції в ОВДП на 144 млн грн після шести днів безперервного відтоку валюти на 3,3 млрд грн. Можливо, після візиту президента Володимира Зеленського в США нерезиденти трохи заспокояться і візьмуть паузу у відтоку валюти».

Олег Пендзин впевнений: стрибки курсу пов’язані з тим, що Мінфін після отримання 2,7 млрд доларів від МВФ значно зменшив запозичення на зовнішніх ринках.

«Приплив валюти зменшився, а попит на неї збільшився. Але «за спиною» ринку стоїть Національний банк, який продажами валюти гасить значні коливання», – підсумував Олег Пендзин.

Чого очікувати наступного тижня

Троє експертів з чотирьох схиляються до того, що значних коливань курсу найближчим часом не передбачається.

Андрій Шевчишин очікує, що гривня ще тиждень залишиться поблизу 27 грн за долар, після чого відновить ослаблення через сезонні фактори.

Максим Орищак оцінив, яким може бути розкид курсу.

«Середній курс продажу американської валюти по банках в Україні коливатиметься в рамках 26,8 – 27,17 грн», – прогнозує Максим Орищак.

Олександр Охріменко каже, що Нацбанк утримає безготівковий курс нижче 27 грн/долар, а середній готівковий курс продажу виявиться трохи вищим за 27.

А ось Олег Пендзин песимістичний. За його оцінкою, девальвація після вихідних продовжиться, курс готівкового продажу підвищиться до 27,1-27,2, а до кінця вересня Нацбанк відпустить курс до 27,5 грн/долар з подальшим зростанням.

Продавати чи купувати валюту

Олександр Охріменко не бачить підстав для девальвації гривні у вересні. Тому його прогноз: «У вересні гривневі вклади, як і раніше, залишаються вигіднішими за валютні заначки».

Андрій Шевчишин і Олег Пендзин – за довгострокові валютні накопичення.

«Поки долар коштує дешевше 27,5 грн, треба купувати», – уточнив Андрій Шевчишин.

З ними згоден Максим Орищак.

«Дешевий долар може бути цікавим для тих, хто побоюється девальвації, і поступово бізнес і населення почнуть знову придивлятися до валюти, як привабливого для заощаджень та інвестицій інструменту. Через це ми можемо побачити активний попит на захисні активи у світі, а не тільки у нас, – каже Максим Орищак. – Для таких валют, як гривня, це стане приводом подешевшати».

Джерело: Сегодня