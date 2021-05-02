Фахівець назвав приховані симптоми серцево-судинних захворювань

Потрібно вимірювати артеріальний тиск, навіть якщо людина не відчуває себе погано

Професор, доктор медичних наук Дмитро Напалков назвав три приховані симптоми, на які треба звертати увагу при наявності ризику серцево-судинних захворювань.

Серед таких симптомів лікар зазначив підвищення артеріального тиску, порушення серцевого ритму і переднепритомний стан. Він звернув особливу увагу на те, що потрібно вимірювати артеріальний тиск, навіть якщо людина не відчуває себе погано.

«Якщо людина бачить, що тиск підвищений, а він відчуває себе абсолютно нормально, це привід для звернення до лікаря», – зауважив фахівець.

Він також порадив ставитися серйозно до порушень ритму серця. За словами лікаря, не потрібно думати, що нібито «полежу і пройде», а треба звертатися до фахівця і при необхідності вживати препарати, що розріджують кров.

Напалков також звернув увагу на переднепритомний стан і різке падіння артеріального тиску. За його словами, переднепритомний стан може бути нетиповим проявом інфаркту міокарда та інсульту.

До слова, 21 квітня у Чернівцях після затримання поліцією, помер 46-річний чоловік. Йогу госпіталізували, проте медики не змогли врятувати підозрюваного. За інформацією лікарів, попередньою причиною смерті є інфаркт.

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