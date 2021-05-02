Фахівці розповіли, чи можна вживати алкоголь після Covid-вакцинації

Надмірне вживання алкоголю може придушити імунну систему

Якщо ви прищепилися від коронавірусу і плануєте підняти келих за нове життя без остраху інфікуватися Covid-19, не варто поспішати це робити. Немає ніяких доказів того, що випивка може зробити будь-яку з існуючих вакцин проти Covid-19 менш ефективною. Деякі дослідження навіть показали, що в довгостроковій перспективі невелика або помірна кількість алкоголю може принести користь імунній системі, зменшуючи запалення.

«Якщо ви дійсно помірно п’єте, тоді немає ніякого ризику випити під час вакцинації», – розповіла The New York Times директор Центру вірусних досліджень Каліфорнійського університету в Ірвіні Ільхам Мессауд, яка провела дослідження щодо впливу алкоголю на імунну систему.

З іншого боку, надмірне вживання алкоголю, особливо в довгостроковій перспективі, може придушити імунну систему і потенційно вплинути на реакцію вакцини, кажуть експерти. Оскільки після щеплення, організму можуть знадобитися кілька тижнів для вироблення захисних рівнів антитіл проти нового коронавірусу, все, що заважає імунній відповіді, може стати приводом для занепокоєння.

Помірне вживання алкоголю зазвичай визначається як не більше двох напоїв в день для чоловіків і максимум одного напою в день для жінок, тоді як сильне вживання алкоголю визначається як чотири або більше напоїв в будь-який день для чоловіків і три або більше напоїв для жінок. Майте на увазі, що одним »стандартним» напоєм вважається п’ять унцій вина (150 мл), або 12 унцій пива (350 мл).

Згідно з дослідженнями, важкий алкоголь погіршує імунну відповідь організму і підвищує його сприйнятливість до бактеріальних і вірусних інфекцій. Він запобігає переміщенню імунних клітин до ділянок інфекції та виконання своїх функцій, таких як знищення вірусів, бактерій і інфікованих клітин, а також полегшує проникнення патогенів клітини, викликаючи безліч інших проблем.

І навпаки, помірне вживання алкоголю не має такого ж ефекту. У недавньому дослідженні вчені піддали понад 390 учасників впливу п’яти різних респіраторних вірусів і виявили, що у помірно питущих людей менше шансів захворіти на застуду, ніж у людей, які люблять не обмежувати себе в алкоголі.

«Келих шампанського, ймовірно, не вплине на імунну відповідь. Я думаю, що святковий напій в помірних кількостях – це нормально» – сказав доктор Хьюлетт з Медичного центру Університету Небраски.

У своєму дослідженні, опублікованому в журналі Science Advances, група британських вчених виявили, що молекула білівердин, яка є в організмі людини, може пригнічувати зв’язування антитіл зі спайковим білком (S-білок) коронавірусу.

Оскільки вакцини поширюються по всьому світу, розуміння імунітету до Covid-19, а також того, як вірус вислизає від антитіл, стає критично важливим. Однак залишається ще багато невідомого. Здатність імунної системи контролювати інфекцію і якість відповіді антитіл сильно варіюють до того ж погано простежуються в дослідженнях.