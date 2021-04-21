У Чернівцях після затримання поліцією помер 46-річний чоловік

У Чернівцях чоловік помер від інфаркту після затримання поліцією

Тіло померлого направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті

У Чернівцях після затримання помер 46-річний чоловік. Йому госпіталізували, проте медики не змогли врятувати підозрюваного. Про це повідомили в Нацполіції Чернівецької області.

За даними поліції, чоловік облаштував удома майстерню з виготовлення та переробки зброї, яку потім продавав на території Буковини. Його викрили правоохоронці, які провели в його будинку обшук.

Під час обшуків правоохоронці вилучили у зловмисника зброю, набої, комплектуючі до зброї, знаряддя для її переробки, а також інші речові докази.

Слідчі управління ГУНП вирішували питання повідомлення чернівчанину про підозру в скоєнні злочину, передбаченого частиною 1 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК. За таке затриманому загрожувало до 7 років позбавлення волі.

Перед поміщенням затриманого, який мав хронічні хвороби серця, до ізолятора тимчасового тримання його доставили до медичного закладу для огляду профільними спеціалістами.

Оглянувши затриманого, лікарі прийняли рішення про його госпіталізацію, а поліція виставила біля палати пацієнта стаціонарний пост охорони.

У ніч із 20 на 21 квітня затриманий помер. За інформацією лікарів, попередньою причиною смерті є інфаркт. Тіло померлого направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.