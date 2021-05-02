У п’яти регіонах України за добу не зробили жодного щеплення проти Covid-19

Вакцинацію здійснювали силами 36 мобільних бригад з імунізації та 61 пунктом щеплень

Вакцинація від коронавірусу в Україні традиційно загальмовується на свята та у вихідні дні. У суботу, 1 травня, щеплення від Covid-19 отримали 2 тис. 661 людини, другу дозу вкололи 30 українцям.

Дані МОЗ свідчать, що друге щеплення зробили в Харківській області препаратом AstraZeneca.

Утім, жодного щеплення не зробили відразу в п’яти областях – Хмельницькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Кіровоградській та Луганській.

Лідери за кількість щеплень 1 травня такі регіони:

Миколаївська область (425);

Донецька (350);

Одеська (287);

Харківська (216);

Сумська (190).

З початку кампанії в Україні вакцинували першою дозою вже 754 тис. 924 людини. Дві дози вкололи тільки 290 громадянам.

У МОЗ раніше заявляли, що найкраще процес вакцинації від коронавірусу в Україні організували Полтавська, Херсонська і Черкаська області. Про це розповідав головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

«Хочу виділити Полтавську, Херсонську та Черкаську області, в яких організовано процес і, в порівнянні з чисельністю населення, великі показники проведення щеплень», – сказав Ляшко.

Він побував в пунктах щеплень в зазначених регіонах. За його словами, там де він був присутній, «відсутні черги – все чітко за записом в певний час».

Нагадаємо, напередодні до України прибув літак з 500 тисячами доз вакцини від коронавірусу CoronaVac компанії Sinovac Biotech.

Також Україна отримає ще 10 мільйонів доз вакцини Pfizer до кінця року.

Як повідомлялося, МОЗ збільшить інтервал між щепленнями вакциною AstraZeneca.