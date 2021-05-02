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    Мав зустріти Великдень серед річки – на Буковині рятувальники допомогли чоловікові, який потрапив у халепу

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    До потерпілого рятувальники діставалися на катамарані - Мав зустріти Великдень серед річки – на Буковині рятувальники допомогли чоловікові, який потрапив у халепу
    До потерпілого рятувальники діставалися на катамарані
    Фото: Головного управління ДСНС України у Чернівецькій області

    Буковинець хотів перейти річку Прут убрід, щоб скоротити шлях додому, але впав у воду

    Поблизу села Мамаївці, що у Чернівецькій області, 35-річний чоловік потрапив у халепу. Він хотів перейти річку Прут убрід, щоб скоротити шлях додому, у село Стрілецький Кут. Доходячи до острівця посередині річки, чоловік впав у воду. Пригода трапилася близько одинадцятої години вечора 1 травня, ідеться у повідомленні пресслужби Управління ДСНС у Чернівецькій області.

    На щастя, потерпілому вдалося вибратися із води та при цьому він повністю намочив весь одяг. Чоловік тривалий час перебував на острівці, адже не зміг одразу зателефонувати з мобільного, який намок, до служби порятунку.

    «На той момент життя людини опинилося в великій небезпеці, адже сильна, стрімка течія річки не дозволяла йому продовжити рух, а рівень води постійно підіймався, поступово затоплюючи острівець», – повідомляють рятувальники.

    Коли чоловіку вдалося зателефонувати до ДСНС, на місце події негайно було направлено рятувальників 3 державної пожежно-рятувальної частини та гірського пошуково-рятувального відділення Аварійно-рятувального загону. Рятувальні роботи ускладнювалися темною порою доби, потерпілий не міг точно вказати місце свого перебування, тому довелося шукати його вздовж берега річки.

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    Мав зустріти Великдень серед річки – на Буковині рятувальники допомогли чоловікові, який потрапив у халепу
    Мав зустріти Великдень серед річки – на Буковині рятувальники допомогли чоловікові, який потрапив у халепу
    Мав зустріти Великдень серед річки – на Буковині рятувальники допомогли чоловікові, який потрапив у халепу
    Мав зустріти Великдень серед річки – на Буковині рятувальники допомогли чоловікові, який потрапив у халепу
    Мав зустріти Великдень серед річки – на Буковині рятувальники допомогли чоловікові, який потрапив у халепу
    Фото: Головного управління ДСНС України у Чернівецькій області

    Знайшовши чоловіка на острівці, рятувальники заспокоїли його та приступили до його порятунку. Докладаючи чималих зусиль та долаючи стрімку течію, рятувальники гірського пошуково-рятувального відділення з допомогою плавзасобу дісталися до острівця, надали потерпілому необхідну допомогу – дали одяг, щоб він міг зігрітися, та перевезли до берега.

    Опісля рятувальники відвезли чоловіка додому.

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    Теги: ДСНС рятувальники село річка чоловік
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