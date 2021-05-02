Мав зустріти Великдень серед річки – на Буковині рятувальники допомогли чоловікові, який потрапив у халепу

Буковинець хотів перейти річку Прут убрід, щоб скоротити шлях додому, але впав у воду

Поблизу села Мамаївці, що у Чернівецькій області, 35-річний чоловік потрапив у халепу. Він хотів перейти річку Прут убрід, щоб скоротити шлях додому, у село Стрілецький Кут. Доходячи до острівця посередині річки, чоловік впав у воду. Пригода трапилася близько одинадцятої години вечора 1 травня, ідеться у повідомленні пресслужби Управління ДСНС у Чернівецькій області.

На щастя, потерпілому вдалося вибратися із води та при цьому він повністю намочив весь одяг. Чоловік тривалий час перебував на острівці, адже не зміг одразу зателефонувати з мобільного, який намок, до служби порятунку.

«На той момент життя людини опинилося в великій небезпеці, адже сильна, стрімка течія річки не дозволяла йому продовжити рух, а рівень води постійно підіймався, поступово затоплюючи острівець», – повідомляють рятувальники.

Коли чоловіку вдалося зателефонувати до ДСНС, на місце події негайно було направлено рятувальників 3 державної пожежно-рятувальної частини та гірського пошуково-рятувального відділення Аварійно-рятувального загону. Рятувальні роботи ускладнювалися темною порою доби, потерпілий не міг точно вказати місце свого перебування, тому довелося шукати його вздовж берега річки.

Знайшовши чоловіка на острівці, рятувальники заспокоїли його та приступили до його порятунку. Докладаючи чималих зусиль та долаючи стрімку течію, рятувальники гірського пошуково-рятувального відділення з допомогою плавзасобу дісталися до острівця, надали потерпілому необхідну допомогу – дали одяг, щоб він міг зігрітися, та перевезли до берега.

Опісля рятувальники відвезли чоловіка додому.

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