Головний санлікар: бустерна доза не продовжить дію Covid-сертифіката

Аби отримати бустерну вакцину, людина має звернутися до свого профільного лікаря

Отримання додаткової, тобто третьої або, як на неї кажуть медики, бустерної, вакцини від коронавірусу не має такого юридичного наслідку як продовження дії «зеленого» Covid-сертифіката. З такою заявою в інтерв'ю Суспільному виступив головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін.

«Людина, яка має проблеми з імунітетом, або людина, в якої є ризик того, що базовий курс подвійної імунізації не призведе до формування повноцінного імунітету, може отримати додаткову дозу вакцини. Така доза називається «додаткова». Йдеться про імунокомпроментованих людей після трансплантації, з важкою імуносупресією, на фоні приймання гормональної терапії. Для таких людей третя доза є необхідною, щоб був повноцінно сформований імунітет», - зазначив Кузін.

Аби отримати бустерну вакцину, людина має звернутися до свого профільного лікаря: «онколога, інфекціоніста, отримати направлення в будь-якій формі, навіть поради, і після цього звернутися до пункту щеплення».

«Рекомендуються мНРК-вакцини, тобто або Pfizer або Moderna», - наголосив головний санлікар.

Разом з тим, додаткова доза «не призводить до продовження терміну дії сертифікату про вакцинацію, оскільки людина фактично отримала три дози, але в неї рівень імунного захисту такий, як у звичайної здорової людини після двох доз щеплення», пояснив Ігор Кузін.

За його словами, бустерна доза зараз вона рекомендована для введення «медичним працівникам та працівникам будинків інтернатного типу після шести місяців завершення базового курсу щеплення».

Раніше МОЗ пояснив різницю між бустерною та додатковою дозою Covid-вакцини. Бустерна доза вакцини проти коронавірусу потрібна для посилення її ефективності, а додаткова – для убезпечення хворих, яким дві дози можуть не дати належного захисту.

До слова, на території України планують виготовляти вакцину CoronaVac. Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

За його словами, наразі є дві наукові команди, які працюють над розробкою української вакцини: академіка Сибірного і команда професора Комісаренка.

Раніше МОЗ назвав терміни вакцинації дітей в Україні.

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