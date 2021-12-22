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    Україна може скоротити термін дії Covid-сертифікатів: МОЗ назвав причину

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    Скорочення терміну дії Covid-сертифікатів зумовлене умовами співпраці України в довірчій мережі ЄС, пояснює МОЗ - Україна може скоротити термін дії Covid-сертифікатів: МОЗ назвав причину
    Скорочення терміну дії Covid-сертифікатів зумовлене умовами співпраці України в довірчій мережі ЄС, пояснює МОЗ
    фото: diia.gov.ua

    Україна слідом за країнами ЄС може скоротити термін дії Covid-сертифікату

    Український уряд думає над тим, аби скоротити термін дії сертифікатів про вакцинацію проти коронавірусу. Про це в коментарі «Укрінформу» заявила заступниця міністра охорони здоров’я Марія Карчевич.

    «Останні два-три тижні активно обговорюється, що Європейська комісія готує рішення про скорочення дії терміну Covid-сертифікатів. Зокрема, очікується, що ухвалення цього рішення відбудеться 10 січня наступного року. Відповідно, ми також спостерігаємо за тими подіями, і сьогодні мали нараду з європейськими фахівцями, очікуємо офіційного рішення від країн ЄС, і далі таким же чином планується впровадження цього рішення і у нас на рівні України», – сказала чиновниця.

    Вона пояснила, що рішення має розглянути Національна технічна група експертів з питань імунізації, і далі воно має бути схвалено на засіданні штабу з вакцинокерованих інфекцій МОЗ, і відповідно буде нормативно врегульовано постановою уряду.

    Заступниця міністра охорони здоров’я додала, що сертифікати, які вже згенеровані в мобільному додатку «Дія» залишаться чинними. Але під час подорожі до країн ЄС, але вони будуть чинні в межах того терміну, який установлений у тій країні.

    У міністерстві пояснили, що скорочення терміну дії Covid-сертифікатів зумовлене умовами співпраці України в довірчій мережі ЄС.

    Раніше повідомлялося, що Євросоюз може скоротити термін дії Covid-сертифікатів для в'їзду туристів. Також уряд України змінив правила карантину та термін дії Covid-сертифікатів.

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    Теги: ЄС Міністерство охорони здоров'я документи Україна щеплення вакцинація
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    Україна може скоротити термін дії Covid-сертифікатів: МОЗ назвав причину