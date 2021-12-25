Українська фармкомпанія планує виготовляти вакцину CoronaVac: коли розпочне

Над розробкою української вакцини зараз працюють науковці

На території України планують виготовляти вакцину CoronaVac. Про це в інтерв’ю «Суспільному» заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

За його словами, наразі є дві наукові команди, які працюють над розробкою української вакцини: академіка Сибірного і команда професора Комісаренка.

«Ми очікуємо, що наприкінці цього року вони мають зробити звіт про той прогрес, який в них є, і на якому етапі в них розробка власної вакцини. Але це фундаментальні дослідження, які зазвичай тривають декілька років», – зазначив Ігор Кузін.

Крім того, за його словами, є ціла низка ініціатив з боку приватного сектору.

«Наприклад, «Лекхім» ініціювала по суті розгортання додаткової промислової лінії на території України, щоб саме на території країни виробляти вакцину CoronaVac. Вона буде доставлятися вже в Україну готовою і розливатися тут в шприци для одноразового використання. Таку лінію планується запустити від лютого 2022 року, зараз ведуться монтажні роботи, налагодження роботи лінії. Після того, як лінія буде повністю готова, треба пройти ще певні дозвільні процедури, оскільки це фармацевтичне виробництво, яке не лише ліцензується, а ще й яке потребує особливого контролю якості. У випадку, якщо там буде все нормально з цією лінією, то ми очікуємо, що з другого або третього кварталу можливий буде розлив вакцини в українських умовах. Також «Лекхім» виступила з ініціативою розробки власної інактивованої вакцини по механізму дії, як і діє вакцина CoronaVac», – розповів головний державний санітарний лікар.

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