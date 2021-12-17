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    Багаті – вакцинуються, бідні – вагаються. Глобальна статистика Covid-19 вражає

    пандемія
    У п&rsquo;ятірці найбідніших країн Європи, серед яких Україна, охоплення вакцинацією від 22% до 47% - Багаті – вакцинуються, бідні – вагаються. Глобальна статистика Covid-19 вражає
    У п’ятірці найбідніших країн Європи, серед яких Україна, охоплення вакцинацією від 22% до 47%
    фото: informburo.kz

    Рівень смертності в Україні вшестеро вищий, ніж у Норвегії. Чому?

    Найменш захищені від Covid-19 – країни з низьким та нижче середнього рівнем доходів.

    Для прикладу, за даними Світового банку, загальна кількість населення в державах з рівнем доходів нижче середнього (серед них і Україна) складає близько 3,3 млрд людей. Повністю вакциновано в них всього 27% населення, хоча б одну дозу отримали лише 43%. Тобто фактично понад 1,8 млрд людей в цих країнах досі не отримали жодної дози вакцини.

    У країнах із низьким рівнем доходів – ситуація ще гірша. «Населення таких держав складає близько 665 млн людей. Рівень вакцинації тут катастрофічно низький — лише 3% населення повністю вакциновані, 6% отримали хоча б одну дозу вакцини. Тобто тут невакциновані близько 620 млн людей», – інформує «Український центр охорони здоров'я».

    Україна у хвості Європи

    Геть інша ситуація в державах, які вважаються найзаможнішими. За даними Міжнародного валютного фонду, у першому півріччі 2021 року п’ятірка найбагатших країн Європи за показником доходу на душу населення мала такий вигляд: Люксембург, Ірландія, Швейцарія, Норвегія, Данія. Рівень охоплення вакцинацією в них становить 65-79%, рівень смертності лише в одній з цих країн дещо перевищив 1%

    Вакцинація та смертність у найбагатших країнах Європи

    Країна

    Населення

    Вакциновані

    однією/двома дозами (%)

    Смертність від Covid-19

    (%)

    Люксембург

    641 тис.

    67,08% / 70,25%

    0,96%

    Ірландія

    4,995 млн

    75,81% / 77,10%

    0,94%

    Швейцарія

    8,637 млн

    65,49% / 67,07%

    1,07%

    Норвегія

    5,379 млн

    70,38% / 77,50%

    0.37%

    Данія

    5,831 млн

    76,80% / 79,03%

    0,56%
    Дані: worldometers.info

    МВФ визначаючи заможність країн бере до уваги показник доходу на душу населення. GDP per capita – показник економічного добробуту країни, що вимірює середньостатистичний дохід, одержуваний однією особою в країні за рік. Обчислюється з національного доходу, поділеного на душу населення.

    До п’ятірки європейських аутсайдерів за доходами громадян входять Косово, Молдова, Албанія, Боснія і Герцеговина і, на жаль, Україна. В них охоплення вакцинацією – від 22% до 47%, рівень смертності від коронавірусної інфекції становить 1,8%-4,6%.

    Цифри говорять самі за себе.

    Вакцинація та смертність у найбідніших країнах Європи

    Країна

    Населення

    Вакциновані

    однією/двома дозами (%)

    Смертність від Covid-19

    (%)

    Косово

    1,873 млн

    42,67% / 47,89%

    1,85%

    Молдова

    2,618 млн

    23,60% / 23,60%

    2,52%

    Україна

    44,13 млн

    29,14% / 33,65%

    2,56%

    Албанія

    2,838 млн

    34,05% / 37,84%

    1,54%

    Боснія і Герцеговина

    3,281 млн

    22,16% / 25,63%

    4,59%
    Дані: worldometers.info

    Зауважимо, що через високе охоплення вакцинацією, у багатих країнах навіть попри карантинні обмеження економіка працює краще. Пояснення цьому просте. Наприклад, у Люксембурзі магазини також працюють за суворими санітарними правилами. У ресторани пускають лише відвідувачів із сертифікатами про вакцинацію чи довідками про перенесену хворобу. В Україні діють такі ж обмеження. Але якщо у Люксембурзі до магазину одягу, наприклад, зможуть зайти сім з десяти перехожих, то в Україні – лише три.

    Додамо також, що в Україні наразі доступні навіть більше найменувань вакцин, ніж у низці європейських країн. Для порівняння, у нас нині схвалено п’ять вакцин від коронавірусної хвороби: Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech та Sinovac. А в Норвегії, наприклад, є можливість щепитися лише Moderna чи Pfizer/BioNTech.

    Тобто доступність вакцин – точно не проблема в Україні.

    Чим менше вакцинованих – тим гірше

    Наглядною ілюстрацією ефективності вакцинації є приклад Великої Британії. Вакцинальна кампанія у країні стартувала рівно рік тому – 13 грудня 2020-го, у розпал чергової хвилі пандемії. Тоді добові показники кількості нових хворих сягали 60 тис. осіб, пік смертності склав – 2,5 тис. осіб.

    Друга хвиля захворюваності у Великій Британії не згасає вже кілька місяців поспіль, проте смертність на дуже низькому рівні (графіка: minfin.com.ua)

    Друга хвиля захворюваності у Великій Британії не згасає вже кілька місяців поспіль, проте смертність на дуже низькому рівні (графіка: minfin.com.ua)

    Цьогоріч друга хвиля захворюваності у Великій Британії не викликала різкого підняття кривої летальних випадків (графіка: minfin.com.ua)

    Цьогоріч друга хвиля захворюваності у Великій Британії не викликала різкого підняття кривої летальних випадків (графіка: minfin.com.ua)

    Через пів року, коли розпочалася наступна хвиля, в країні вже було вакциновано більше половини дорослого населення. Картина виявилась геть іншою. Летальних випадків у цей період фіксувалося від 20 до 200. Наразі у Великій Британії повністю вакциновано 68,11% (першою дозою – 74,77%).

    Наталія Сокирчук, «Главком»

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    Теги: економіка хвороби щеплення вакцинація населення коронавірус
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    Багаті – вакцинуються, бідні – вагаються. Глобальна статистика Covid-19 вражає