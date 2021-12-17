Багаті – вакцинуються, бідні – вагаються. Глобальна статистика Covid-19 вражає

У п’ятірці найбідніших країн Європи, серед яких Україна, охоплення вакцинацією від 22% до 47%

У п’ятірці найбідніших країн Європи, серед яких Україна, охоплення вакцинацією від 22% до 47%

У п’ятірці найбідніших країн Європи, серед яких Україна, охоплення вакцинацією від 22% до 47%

Рівень смертності в Україні вшестеро вищий, ніж у Норвегії. Чому?

Найменш захищені від Covid-19 – країни з низьким та нижче середнього рівнем доходів.

Для прикладу, за даними Світового банку, загальна кількість населення в державах з рівнем доходів нижче середнього (серед них і Україна) складає близько 3,3 млрд людей. Повністю вакциновано в них всього 27% населення, хоча б одну дозу отримали лише 43%. Тобто фактично понад 1,8 млрд людей в цих країнах досі не отримали жодної дози вакцини.

У країнах із низьким рівнем доходів – ситуація ще гірша. «Населення таких держав складає близько 665 млн людей. Рівень вакцинації тут катастрофічно низький — лише 3% населення повністю вакциновані, 6% отримали хоча б одну дозу вакцини. Тобто тут невакциновані близько 620 млн людей», – інформує «Український центр охорони здоров'я».





Україна у хвості Європи

Геть інша ситуація в державах, які вважаються найзаможнішими. За даними Міжнародного валютного фонду, у першому півріччі 2021 року п’ятірка найбагатших країн Європи за показником доходу на душу населення мала такий вигляд: Люксембург, Ірландія, Швейцарія, Норвегія, Данія. Рівень охоплення вакцинацією в них становить 65-79%, рівень смертності лише в одній з цих країн дещо перевищив 1%

Вакцинація та смертність у найбагатших країнах Європи Країна Населення Вакциновані однією/двома дозами (%) Смертність від Covid-19 (%) Люксембург 641 тис. 67,08% / 70,25% 0,96% Ірландія 4,995 млн 75,81% / 77,10% 0,94% Швейцарія 8,637 млн 65,49% / 67,07% 1,07% Норвегія 5,379 млн 70,38% / 77,50% 0.37% Данія 5,831 млн 76,80% / 79,03% 0,56%

Дані: worldometers.info





МВФ визначаючи заможність країн бере до уваги показник доходу на душу населення. GDP per capita – показник економічного добробуту країни, що вимірює середньостатистичний дохід, одержуваний однією особою в країні за рік. Обчислюється з національного доходу, поділеного на душу населення.

До п’ятірки європейських аутсайдерів за доходами громадян входять Косово, Молдова, Албанія, Боснія і Герцеговина і, на жаль, Україна. В них охоплення вакцинацією – від 22% до 47%, рівень смертності від коронавірусної інфекції становить 1,8%-4,6%.

Цифри говорять самі за себе.

Вакцинація та смертність у найбідніших країнах Європи Країна Населення Вакциновані однією/двома дозами (%) Смертність від Covid-19 (%) Косово 1,873 млн 42,67% / 47,89% 1,85% Молдова 2,618 млн 23,60% / 23,60% 2,52% Україна 44,13 млн 29,14% / 33,65% 2,56% Албанія 2,838 млн 34,05% / 37,84% 1,54% Боснія і Герцеговина 3,281 млн 22,16% / 25,63% 4,59% Дані: worldometers.info Дані: worldometers.info

Зауважимо, що через високе охоплення вакцинацією, у багатих країнах навіть попри карантинні обмеження економіка працює краще. Пояснення цьому просте. Наприклад, у Люксембурзі магазини також працюють за суворими санітарними правилами. У ресторани пускають лише відвідувачів із сертифікатами про вакцинацію чи довідками про перенесену хворобу. В Україні діють такі ж обмеження. Але якщо у Люксембурзі до магазину одягу, наприклад, зможуть зайти сім з десяти перехожих, то в Україні – лише три.

Додамо також, що в Україні наразі доступні навіть більше найменувань вакцин, ніж у низці європейських країн. Для порівняння, у нас нині схвалено п’ять вакцин від коронавірусної хвороби: Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech та Sinovac. А в Норвегії, наприклад, є можливість щепитися лише Moderna чи Pfizer/BioNTech.

Тобто доступність вакцин – точно не проблема в Україні.

Чим менше вакцинованих – тим гірше

Наглядною ілюстрацією ефективності вакцинації є приклад Великої Британії. Вакцинальна кампанія у країні стартувала рівно рік тому – 13 грудня 2020-го, у розпал чергової хвилі пандемії. Тоді добові показники кількості нових хворих сягали 60 тис. осіб, пік смертності склав – 2,5 тис. осіб.

Друга хвиля захворюваності у Великій Британії не згасає вже кілька місяців поспіль, проте смертність на дуже низькому рівні (графіка: minfin.com.ua)

Цьогоріч друга хвиля захворюваності у Великій Британії не викликала різкого підняття кривої летальних випадків (графіка: minfin.com.ua)

Через пів року, коли розпочалася наступна хвиля, в країні вже було вакциновано більше половини дорослого населення. Картина виявилась геть іншою. Летальних випадків у цей період фіксувалося від 20 до 200. Наразі у Великій Британії повністю вакциновано 68,11% (першою дозою – 74,77%).



Наталія Сокирчук, «Главком»