Багаті – вакцинуються, бідні – вагаються. Глобальна статистика Covid-19 вражає
Рівень смертності в Україні вшестеро вищий, ніж у Норвегії. Чому?
Найменш захищені від Covid-19 – країни з низьким та нижче середнього рівнем доходів.
Для прикладу, за даними Світового банку, загальна кількість населення в державах з рівнем доходів нижче середнього (серед них і Україна) складає близько 3,3 млрд людей. Повністю вакциновано в них всього 27% населення, хоча б одну дозу отримали лише 43%. Тобто фактично понад 1,8 млрд людей в цих країнах досі не отримали жодної дози вакцини.
У країнах із низьким рівнем доходів – ситуація ще гірша. «Населення таких держав складає близько 665 млн людей. Рівень вакцинації тут катастрофічно низький — лише 3% населення повністю вакциновані, 6% отримали хоча б одну дозу вакцини. Тобто тут невакциновані близько 620 млн людей», – інформує «Український центр охорони здоров'я».
Україна у хвості Європи
Геть інша ситуація в державах, які вважаються найзаможнішими. За даними Міжнародного валютного фонду, у першому півріччі 2021 року п’ятірка найбагатших країн Європи за показником доходу на душу населення мала такий вигляд: Люксембург, Ірландія, Швейцарія, Норвегія, Данія. Рівень охоплення вакцинацією в них становить 65-79%, рівень смертності лише в одній з цих країн дещо перевищив 1%
|
Вакцинація та смертність у найбагатших країнах Європи
|
Країна
|
Населення
|
Вакциновані
однією/двома дозами (%)
|
Смертність від Covid-19
(%)
|
Люксембург
|
641 тис.
|
67,08% / 70,25%
|
0,96%
|
Ірландія
|
4,995 млн
|
75,81% / 77,10%
|
0,94%
|
Швейцарія
|
8,637 млн
|
65,49% / 67,07%
|
1,07%
|
Норвегія
|
5,379 млн
|
70,38% / 77,50%
|
0.37%
|
Данія
|
5,831 млн
|
76,80% / 79,03%
|
0,56%
До п’ятірки європейських аутсайдерів за доходами громадян входять Косово, Молдова, Албанія, Боснія і Герцеговина і, на жаль, Україна. В них охоплення вакцинацією – від 22% до 47%, рівень смертності від коронавірусної інфекції становить 1,8%-4,6%.
Цифри говорять самі за себе.
|
Вакцинація та смертність у найбідніших країнах Європи
|
Країна
|
Населення
|
Вакциновані
однією/двома дозами (%)
|
Смертність від Covid-19
(%)
|
Косово
|
1,873 млн
|
42,67% / 47,89%
|
1,85%
|
Молдова
|
2,618 млн
|
23,60% / 23,60%
|
2,52%
|
Україна
|
29,14% / 33,65%
|
2,56%
|
Албанія
|
2,838 млн
|
34,05% / 37,84%
|
1,54%
|
Боснія і Герцеговина
|
3,281 млн
|
22,16% / 25,63%
|
4,59%
Зауважимо, що через високе охоплення вакцинацією, у багатих країнах навіть попри карантинні обмеження економіка працює краще. Пояснення цьому просте. Наприклад, у Люксембурзі магазини також працюють за суворими санітарними правилами. У ресторани пускають лише відвідувачів із сертифікатами про вакцинацію чи довідками про перенесену хворобу. В Україні діють такі ж обмеження. Але якщо у Люксембурзі до магазину одягу, наприклад, зможуть зайти сім з десяти перехожих, то в Україні – лише три.
Додамо також, що в Україні наразі доступні навіть більше найменувань вакцин, ніж у низці європейських країн. Для порівняння, у нас нині схвалено п’ять вакцин від коронавірусної хвороби: Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech та Sinovac. А в Норвегії, наприклад, є можливість щепитися лише Moderna чи Pfizer/BioNTech.
Тобто доступність вакцин – точно не проблема в Україні.
Чим менше вакцинованих – тим гірше
Наглядною ілюстрацією ефективності вакцинації є приклад Великої Британії. Вакцинальна кампанія у країні стартувала рівно рік тому – 13 грудня 2020-го, у розпал чергової хвилі пандемії. Тоді добові показники кількості нових хворих сягали 60 тис. осіб, пік смертності склав – 2,5 тис. осіб.
Через пів року, коли розпочалася наступна хвиля, в країні вже було вакциновано більше половини дорослого населення. Картина виявилась геть іншою. Летальних випадків у цей період фіксувалося від 20 до 200. Наразі у Великій Британії повністю вакциновано 68,11% (першою дозою – 74,77%).
Наталія Сокирчук, «Главком»
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