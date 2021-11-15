Вакцинація дітей від Сovid-19 в Україні. Все, що потрібно знати батькам

Привели дитину на щеплення: які вимоги лікарів виправдані, а які – безпідставні

Днями київський міський голова Віталій Кличко зробив тривожну заяву: наразі у столичній лікарні перебуває рекордна кількість дітей, хворих на коронавірус. Власне така ситуація не є унікальною: на Львівщині та сама біда. Загалом цього варто було очікувати, адже ще місяць тому, коли Україну тільки почав накривати новий спалах, вчені з Національної Академії наук били на сполох: вже тоді спостерігалися найвищі показники заражень серед дітей за весь час пандемії. Причина – штам «дельта», який значно підступніший, аніж попередні версії коронавірусу.

Саме з цієї причини – високої захворюваності серед дітей – учні 1-11 класів у багатьох регіонах перейшли на дистанційне навчання. І хоча глава уряду Денис Шмигаль наполягає, щоб місцева влада якомога скоріше відкривала школи, столичний голова просить батьків потерпіти, бо ціна скасованого карантину може бути високою.

«Ми не можемо ризикувати здоров’ям дітей. А також – їхніх близьких. Бо чимало дітей переносять вірус навіть безсимптомно, але можуть заразити близьке оточення», – підкреслив Кличко.

Скриншот Facebook-сторінки Віталія Кличка

Варто зазначити, що позиція Кличка не є його забаганкою. Директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганс Клюге також заявляв, що саме школи є рушійною силою пандемії. Щоправда, говорив він про це, коли закликав до вакцинації дітей.

Що рекомендує МОЗ

Ще 26 жовтня Міністерство охорони здоров'я України дозволило вакцинацію дітей віком від 12 до 17 років від коронавірусу з використанням вакцини виробництва Pfizer/BioNTech. Щеплення дозволено дітям, які не належать до певних груп ризику.

На «гарячій лінії» МОЗ кореспонденту «Главкома» повідомили, що щепитися може будь-яка здорова (тобто без симптомів ГРВІ чи інших захворювань) дитина, у якої зроблені усі календарні щеплення і є довідка про вакцинацію (063/0). Крім того, потрібна згода батьків чи опікунів: приміром, бабуся не може привести онука на вакцинацію. Щоправда, для вакцинації дитини, чиї батьки перебувають у розлученні, достатньо присутності лише матері чи батька.

Власне, те саме написано у Наказі МОЗ №2234 від 13 жовтня 2021 року. Цим документом Міністерство ввело в дію Рішення оперативного штабу МОЗ із реагування на ситуації з поширення інфекційних хвороб, яким можна запобігти шляхом вакцинації, від 1 жовтня 2021 року. Зокрема, цей документ визначає:

вакцинація проти Covid-19 дітей, які не належать до групи ризику тяжкого перебігу (дітей із супутніми захворюваннями, імуносупресією внаслідок, наприклад, оперативних втручань тощо – «Главком»), може бути проведена за умови наявності календарних щеплень з урахуванням затверджених протипоказань;

застосування Comirnaty від Pfizer/BioNTech протипоказане у випадку наявності в анамнезі серйозної алергічної реакції на один із компонентів вакцини;

дітям, які перенесли міокардит або перикардит після першої дози вакцини Comirnaty від Pfizer/BioNTech необхідно відкласти введення другої дози до отримання додаткових наукових даних;

особи, у яких в анамнезі був міокардит, не пов'язаний з вакцинацією проти коронавірусної інфекції, і які більше не перебувають під наглядом кардіолога, повинні бути вакциновані;

використовується схема введення двох доз з інтервалом 21-28 днів;

необхідно дотримуватися 14-денного інтервалу між введенням вакцин проти Covid-19 та введенням вакцин проти інших інфекційних хвороб, за винятком екстреної вакцинації та вакцинації проти грипу;

вакцину проти Covid-19 можна вводити одночасно з інактивованою вакциною проти грипу під час одного візиту у різні кінцівки або з будь-яким часовим проміжком. У такому випадку вакцини вводяться в різні кінцівки із зазначенням у медичній документації, в яку кінцівку була введена вакцина проти Covid-19;

вакцинацію проти Covid-19 відтерміновують на 14 днів після проведення вакцинації за екстреними показаннями.

Звертає на себе увагу вимога наявності у дитини календарних щеплень.

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Однак насправді логіка у цьому є, і вона не лише медична, а й виховна. Дитячий інфекціоніст, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій стверджує, що це рішення фахівці ухвалили свідомо. «Щоби вакцинувати дитину він Covid-19, вона має бути щеплена відповідно до календаря щеплень. Аби не вийшло так, що дитина не щеплена від кору, краснухи, поліомієліту тощо, але вакцинована від коронавірусу, бо батьки хочуть їхати за кордон. Тобто тут батьків не так здоров’я дитини цікавить, як власні інтереси. Ми маємо критичну ситуацію з вакцинацією за календарем і вважаємо, що маємо право», – пояснив він.

Перестраховуються усі

У випадку щеплення дитини, як і при лікуванні коронавірусної інфекції, лікарі до рекомендацій МОЗ долучають і власні. Це, безумовно, виправдано у випадку наявності супутніх хвороб чи певних станів дитини. Але часто педіатри та клініки починають диктувати власні умови.

Почнемо з того, що не всі приватні клініки готові щепити дітей від 12 років. Деякі з них погоджуються вакцинувати лише 17-річних і старших. Очевидно, приватний медичний бізнес боїться зіпсувати імідж у разі виникнення ускладнень у дітей. Щоправда, існують і інші крайнощі: частина приватних клінік закриває очі на рекомендацію МОЗ щодо довідки про наявність календарних щеплень і готова вакцинувати усіх дітей підряд. Єдина умова – попередній огляд педіатром.

Фрагмент Рішення оперативного штабу МОЗ із реагування на ситуації з поширення інфекційних хвороб, яким можна запобігти шляхом вакцинації, від 01 жовтня 2021 року

Педіатри у державних та муніципальних клініках часто на власний розсуд вимагають від батьків додаткові аналізи: кількісні антитіла IgG до S (спайкового) білку вірусу SARS-CoV-2 і загальний аналіз крові. Та інколи така самодіяльність заводить у глухий кут. Приміром, чи можна щепити дитину, яка перенесла коронавірусну інфекцію абсолютно безсимптомно і у крові якої виявили антитіла? Відповіді на це питання у педіатрів немає, тому їм простіше відмовити у щепленні.

Завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету ім. О. Богомольця, один з авторів протоколу лікування коронавірусної інфекції SARS-CoV-2 в Україні, професор дитячий лікар-інфекціоніст Сергій Крамарев вважає, що зайві аналізи перед направленням на щеплення проти Covid-19 призначати не варто.

«Інструкція для всіх одна: антитіла не обов’язково визначати, і вони не мають жодного значення для проведення вакцинації. До слова, загальний аналіз крові теж можна не робити, це – дурня. Педіатр просто міг проявити ініціативу, але це не правильно. Так, педіатр не міг бездумно відправляти на щеплення, він повинен був оглянути дитину, зібрати анамнез. Якщо дитина здорова, то направляти її на вакцинацію», – пояснює професор.

Педіатр-інфекціоніст вищої категорії, консультант з імунопрофілактики офісу ВООЗ в Україні Надія Дребот повністю згодна з колегою. «В описаному вами випадку педіатр дав шкідливі рекомендації, порушив наказ МОЗ. Жодні аналізи здавати не потрібно», – зазначила фахівчиня «Главкому».

Якщо ж звернутися до інструкції із застосування вакцини Cominarity (Pfizer/Biontech), то там зазначено одне-єдине протипоказання: гіперчутливість до діючої речовини або до будь-якої з допоміжних речовин препарату. Про наявність антитіл як протипоказання до вакцинації не сказано ні слова. Так, у медичному документі також зазначені певні діагнози чи стани пацієнта, за яких вакцинацію рекомендовано відтермінувати або робити з особливою обережністю, однак протипоказання тільки одне.

Фрагмент з інструкції до застосування вакцини Cominarity (Pfizer/Biontech)

Як вакцинують дітей в інших країнах?

Стратегічна консультативна група експертів Всесвітньої організації з питань охорони здоров’я ще влітку дійшла висновку, що вакцина Comirnaty від Pfizer та BioNTec підходить для використання для дітей віком від 12 років з позначкою про те, що якнайшвидше потрібно вакцинувати дітей, які перебувають у групі ризику. Можливо, невдовзі для широкого використання дозволять ще одну вакцину: Moderna. 9 листопада Moderna Inc запросила дозвіл у Європейського агентства з лікарських засобів (EMA) на використання вакцини проти коронавірусу у дітей віком від 6 до 11 років.

Центри з контролю та профілактики захворювань США (CDC) рекомендували розпочати щеплення дітей віком 5-11 років вакциною Pfizer. Таке рішення було ухвалено одноголосно. Раніше таку ж рекомендацію ухвалили в Управлінні з продовольства і медикаментів США (FDA).

«Вакцинація дітей молодшого віку від Covid-19 наблизить нас до повернення почуття нормального життя», – заявила виконувачка обов'язків комісара FDA доктор Джанет Вудкок.

Згідно з заявою компанії Pfizer, якщо порівнювати побічні ефекти, вакцинація препаратом була більш безпечною для дітей 12-15 років, ніж для осіб віком від 16 до 25 років. Дітям віком 5-11 років дозволили вводити 10-мікрограмову дозу – це втричі менше дози для дорослих.

Ізраїль, який завдяки швидкій закупівлі вакцини та оперативному щепленню більшої частини своїх громадян вважається прикладом вакцинопрофілактики Covid-19, почав щепити дітей від 12 років ще у липні. З 4 листопада в Ізраїлі дозволили вакцинували дітей віком від 5 до 11 років. Перша партія Pfizer/BioNTech з «дитячим» дозуванням днями надійде до країни. Вакцинація дітей проходитиме спеціально навченим персоналом в окремому від дорослих кабінеті або у школах.

Щеплення дітей від коронавірусу вже дозволено в Ізраїлі, Німеччині, Франції та багатьох інших країнах (фото: canaldelcongreso.gob.mx)

У Німеччині дітям після 12 років дозволили робити щеплення від коронавірусу ще у серпні. Наразі там обговорюється питання щеплення групи 4-11 років.

Франція зважилася щепити дітей від двох років ще раніше: з 15 червня.

26 жовтня у Китаї дозволили вакцинувати дітей від коронавірусу, починаючи з трьох років. Як мінімум у п'яти китайських провінціях місцеві органи влади повідомили місцевим жителям про необхідність вакцинувати дітей вікової групи 3-11 років. Щоправда, у цьому випадку йдеться про використання препаратів Sinopharm і Sinovac. До цього вакцинація робилася з серпня тільки дітям від 12 років вакциною Sinopharm Вуханьского інституту біопродуктів.

Венесула ж ще сміливіше ставиться до дитячої вакцинації. Там оголосили про початок вакцинації від коронавірусу дітей віком від двох років 8 листопада. Як розповів президент країни Ніколас Мадуро, уряд країни використовує для щеплень вакцини з Росії, Китаю та Куби.

Наталія Сокирчук, «Главком»