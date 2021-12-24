Коли розпочнеться Covid-вакцинація дітей від 5 років: МОЗ назвав терміни

У багатьох країнах Європи дітям від 5 років колять вакцину від коронавірусу

Щеплення проти Covid для дітей від 5 років робитиметься лише за бажанням та згодою батьків

В Україні мають намір дозволити вакцинацію дітей старше 5 років від коронавірусу в перші місяці наступного, 2022 року. Це питання обговорюватиметься протягом січня, розповів в інтерв'ю для Укрінформу головний санітарний лікар Ігор Кузін.

«Вакцинація від 5 до 11 років у всьому світі жваво обговорюється, багато країн її вже рекомендують. Ми це питання винесли на засідання НТГЕІ, вперше було отримано відповідь, що недостатньо доказової бази. Наразі вже накопичився певний обсяг наукових даних досліджень щодо клінічної ефективності, тому швидше за все розглядатимемо його протягом січня 2022 року», – зазначив він.

За словами Кузіна, ймовірно, таку рекомендацію буде схвалено, але вона не буде обов'язковою нормою. «Щеплення проти Covid для дітей від 5 років робитиметься лише за бажанням та згодою батьків. У випадку, коли дитина від 5 до 12 років мала якісь супутні стани або тяжкі захворювання, то в такому разі вакцинацію їй показано і буде доцільною», – додав він. Раніше Міністерство охорони здоров'я України прийняло рішення дозволити вакцинацію дітей у віці від 12 до 17 років від коронавірусу з використанням вакцини виробництва Pfizer/BioNTech. Тим часом Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) порадила утриматися від поголовної вакцинації від Covid-19 підлітків та дітей. За підсумками засідання стратегічної консультативної групи з імунізації (SAGE) експерти заявили, що діти та підлітки найменш схильні до важкого перебігу коронавірусу, тому не слід поспішати щеплювати їх.

Також ВООЗ закликає світ переглянути плани на свята: скасована подія краща за скасоване життя.

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