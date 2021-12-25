МОЗ пояснив різницю між бустерною та додатковою дозою Covid-вакцини

У МОЗ назвали оптимальні строки введення бустерної та додаткової доз вакцини

Бустерна доза вакцини проти коронавірусу потрібна для посилення її ефективності, а додаткова – для убезпечення хворих, яким дві дози можуть не дати належного захисту. Про це йдеться у роз'ясненні міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, пише «Укрінформ».

«Бустерна доза – це доза, яку вводять, щоб посилити ефективність вакцини, яка з часом знижується. Додаткова доза – це доза, яку вводять, щоб убезпечити людей, у яких через тяжкі хвороби дві дози вакцини можуть не дати належного захисту», – пояснив міністр.

Оптимально ввести ревакцинальну дозу в період від 181-го до 270-го дня від отримання останньої дози.

За словами міністра, ревакцинальну дозу запровадили для медичних працівників та працівників будинків інтернатного типу як для груп ризику за професією. Вони можуть отримати її щонайменше через шість місяців із дати отримання другої дози. На сьогодні ревакцинальну дозу вже отримало 367 осіб.

«Згідно з рекомендаціями НТГЕІ, ревакцинація проводиться так: бустер м-РНК вакцинами Moderna та Pfizer на усі типи вакцини. Наприклад, якщо базова вакцинація у вас була зроблена CoronaVac або AstraZeneca, ревакцинальну дозу ви отримаєте мРНК вакциною», – зазначив Ляшко.

Він додав, що отримання ревакцинальної дози передбачає видачу документів про вакцинацію, які будуть чинними 270 днів від дати останнього щеплення проти Covid-19.

Натомість люди з рядом тяжких хвороб, в яких міг не сформуватися належний імунний захист після двох доз вакцини, можуть отримати додаткову дозу вакцини через 28 днів після основного курсу щеплень незалежно від того, якою вакциною вони щепилися.

«Наразі, додаткову дозу отримали 529 людей», – сказав глава МОЗ.

За його словами, додаткову дозу вакцини можуть отримати люди з різними видами раку крові (лейкоз, лімфоми, мієломи, гематологічні злоякісні пухлини тощо), люди з ВІЛ-інфекцією, люди після трансплантації органів, трансплантації стовбурових клітин, люди з аутоімунними захворюваннями, які отримують імуносупресивну або імуномодулюючу терапію, люди після хімієтерапії або променевої терапії та люди, які отримували високі дози стероїдів з будь-якої причини за місяць до вакцинації.

«Звісно, що це неповний перелік станів та показань для отримання додаткової дози. Якщо людина має захворювання або під час щеплення проходила лікування, яке могло вплинути на її імунну систему, їй слід порадитися зі своїм сімейним чи профільним лікарем. Той визначить, чи потрібна їй додаткова доза антиковідної вакцини, та у разі потреби випише їй направлення на щеплення», – зазначив міністр.

Він пояснив, що для того, аби отримати додаткову дозу, треба звернутися до свого сімейного або профільного лікаря. Якщо лікар визначить, що потрібна додаткова доза вакцини за медичними показаннями, він видасть направлення в довільній формі на щеплення третьою дозою. Після цього треба записатися до найближчого пункту чи центру вакцинації та взяти з собою на щеплення направлення від лікаря.

Однак, наголосив Ляшко, введення додаткової дози не впливає на термін дії сертифіката чи міжнародного свідоцтва про вакцинацію. Документ буде чинним 365 днів з дати введення другої дози.

Додаткову дозу можна отримати щонайменше через 28 днів після другої дози вакцини (або першої дози для вакцини Janssen) проти Covid-19. Оптимально ввести її в період до 3 місяців після другої дози. Також додаткова доза вводиться тією ж вакциною, якою було введено дві попередні дози. Якщо ця вакцина відсутня, то можлива комбінація вакцин за затвердженими в Україні схемами, заявив міністр.

До слова, на території України планують виготовляти вакцину CoronaVac. Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

За його словами, наразі є дві наукові команди, які працюють над розробкою української вакцини: академіка Сибірного і команда професора Комісаренка.

Раніше МОЗ назвав терміни вакцинації дітей в Україні.

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