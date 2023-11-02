Гепатит А на Прикарпатті: скільки людей вже в лікарні

Люди на Івано-Франківщині почали хворіти гепатитом А ще з середини жовтня

В Івано-Франківській ОВА стверджують, що випадки захворюваності на гепатит А в області поки не можна назвати спалахом, але декілька людей у лікарні. Про це повідомила голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

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«За останню добу соціальними мережами поширилась різна інформація з цього приводу. Наразі на стаціонарному лікуванні з таким діагнозом перебувають вісім людей, серед них – троє дітей. Їхній стан – середньої тяжкості», – повідомила вона.

За інформацією Департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської ОДА, люди почали хворіти ще з середини жовтня.

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«Усі вище згадані випадки – поодинокі і наразі не встановлено між ними зв’язку. Тож про спалах не йдеться. Ситуація контрольована. Варто зазначити, що випадки захворюваності на гепатит А траплялися протягом року», – каже Онищук.

Гепатит А (застарілі назви: хвороба Боткіна, інфекційний гепатит, епідемічний гепатит) – гостра інфекційна хвороба з ураженням печінки, яка передається фекально-оральним механізмом. Хвороба поширена в усіх країнах світу. Але через наявність високоефективної вакцини у багатьох країнах розвиненої медицини захворюваність зведена практично нанівець. У багатьох випадках захворювання перебігає майже або зовсім безсимптомно, особливо у дітей та молодих людей. Інкубаційний період складає від двох до шести тижнів. Якщо симптоми з'являються, вони, як правило, зберігаються протягом 1-4 тижнів у неускладнених випадках. Спостерігають нетривалу гарячку у перші три дні хвороби, слабкість, зниження апетиту, жовтяницю, в тяжких випадках – може бути блювання, біль у животі. Гостра печінкова недостатність виникає казуїстично серед людей з фоновими тяжкими хворобами.

Нагадаємо, що нещодавно спалах Гепатиту А стався на Вінниччині. Станом на 1 листопада в області зареєстровано 247 повідомлень про хворих. У 207 випадках захворювання підтверджено лабораторно.

У медустановах області перебувають 120 пацієнтів (серед них 20 дітей).